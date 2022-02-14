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МОК решил не проводить церемонию награждения фигуристок, если Валиева займет призовое место
Спортсменку торжественно наградят после завершения дела, если признают невиновной в нарушении антидопинговых правил undefined
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МОК решил не проводить церемонию награждения фигуристок, если Валиева займет призовое место

Спортсменку торжественно наградят после завершения дела, если признают невиновной в нарушении антидопинговых правил

Исполком Международного олимпийского комитета выступил с заявлением, что на Олимпиаде в Пекине не будет проводиться торжественная церемония победителей турнира по женскому одиночному фигурному катанию, если россиянка Камила Валиева окажется в тройке победителей.


Также МОК заявил, что во время Игр в не будет церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов, который выиграла сборная России.


«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — говорится в заявлении.


Отмечается, что МОК попросил Международный союз конькобежцев (ISU) допустить к участию в произвольной программе 25-ю фигуристку, в случае если Валиева попадет в список 24 лучших по итогам короткой программы. 


Если дело Валиевой будет завершено, МОК обещает организовать «достойную церемонию награждения». Соревнования начнутся 15 февраля.


Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой участвовать в личном турнире Олимпийских игр в Пекине, отклонив апелляции Международного союза конькобежцев, Всемирного антидопингового агентства и МОК к РУСАДА. 


В суде объяснили такое решение тем, что Валиева обладает статусом «защищенной персоны» — ей нет 16 лет. Решение было принято тремя независимыми арбитрами, которые специализируются на спортивном праве.


В решении о допуске фигуристки к личному турниру было учтено и позднее ее извещение о положительной допинг-пробе, взятой 25 декабря 2021 года. Причиной задержки результатов анализов стало заражение коронавирусом персонала в лаборатории Стокгольма.

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В США возмутились допуском фигуристки Валиевой к Олимпиаде после допинг-скандала

В Штатах полагают, что решение по Валиевой — новая глава в пренебрежении Россией чистоты спорта 14 февраля 2022
Dailystorm - В США возмутились допуском фигуристки Валиевой к Олимпиаде после допинг-скандала
#мок #фигурное катание #валиева #спорт #олимпиада #китай
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