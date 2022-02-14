Авиакомпания Norwegian отменила полеты над Украиной из соображений безопасности

Норвежская авиакомпания Norwegian решила приостановить полеты над территорией Украины. Представитель Norwegian Эсбен Туман объяснил такой шаг соображениями безопасности.





«Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной», — приводит слова Тумана телеканал ТВ2.





13 февраля украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, что, вероятно, 14 февраля с 17:00 мск авиационное сообщение над Украиной приостановят. Затем нидерландская KLM приостановила полеты на Украину. Кроме того, она прекратила все перелеты в украинском воздушном пространстве.





Авиакомпания SkyUP заявила 13 февраля, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), днем ранее был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева. Это объяснили тем, что ирландская фирма, владеющая лайнером, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.





«Несмотря на попытки авиакомпании и готовность правительственных органов Украины установить контакт с лизингодателем, владелец самолета ответил категорическим отказом как раз в момент, когда самолет был готов направиться в Киев», — указывается в сообщении авиакомпании. Она сумела договориться о посадке самолета в ближайшем от него аэропорту столицы Молдавии Кишинева и также организовать перевозку пассажиров в Киев.