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Авиакомпания Norwegian отменила полеты над Украиной из соображений безопасности
В компании не уточнили, когда восстановят авиационное сообщение undefined
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Авиакомпания Norwegian отменила полеты над Украиной из соображений безопасности

В компании не уточнили, когда восстановят авиационное сообщение

Норвежская авиакомпания Norwegian решила приостановить полеты над территорией Украины. Представитель Norwegian Эсбен Туман объяснил такой шаг соображениями безопасности.


«Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной», — приводит слова Тумана телеканал ТВ2.


13 февраля украинский депутат Алексей Гончаренко рассказал, что, вероятно, 14 февраля с 17:00 мск авиационное сообщение над Украиной приостановят. Затем нидерландская KLM приостановила полеты на Украину. Кроме того, она прекратила все перелеты в украинском воздушном пространстве.


Авиакомпания SkyUP заявила 13 февраля, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), днем ранее был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева. Это объяснили тем, что ирландская фирма, владеющая лайнером, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.


«Несмотря на попытки авиакомпании и готовность правительственных органов Украины установить контакт с лизингодателем, владелец самолета ответил категорическим отказом как раз в момент, когда самолет был готов направиться в Киев», — указывается в сообщении авиакомпании. Она сумела договориться о посадке самолета в ближайшем от него аэропорту столицы Молдавии Кишинева и также организовать перевозку пассажиров в Киев.

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Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Президент США полагает, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля «очень быстро» 11 февраля 2022
Dailystorm - Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

14 февраля стало известно, что глава японского МИД Есимаса Хаяси призвал соотечественников как можно скорее покинуть Украину из-за угрозы войны. Ведомство сократило численность посольства страны в Незалежной. Также премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он поручил создать кризисный штаб, призванный заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.


Также Кисида обратил внимание, что на границе Украины фиксируется рост напряженности из-за российско-белорусских учений. Япония фиксирует концентрацию боевых кораблей России в Черном море. В Токио выступили с заявлением, что японская сторона неизменно выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.


До этого президент США Джо Байден рекомендовал американцам, находящимся на Украине, покинуть ее «сейчас». Байден предупредил, что ситуация в этой республике рискует выйти из-под контроля «очень быстро». Глава Белого дома также выразил мнение, что в случае возникновения на Украине прямого конфликта между солдатами России и США наступит «мировая война».


На Западе, а также в Киеве в последнее время неоднократно высказываются о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По словам Пескова, Москва ни для кого не представляет угрозу. 


12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации о возможном нападении России. При этом Зеленский отметил, что нужно готовиться к любому варианту развития событий.

#украина #авиакомпания #безопасность #самолет #норвегия
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