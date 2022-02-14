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Посол Украины в Британии объяснил, что слова об уступках Киева не связаны с членством в НАТО
Имелись в виду иные двусторонние соглашения с США и Великобританией, отметил Вадим Пристайко undefined
Новости

Посол Украины в Британии объяснил, что слова об уступках Киева не связаны с членством в НАТО

Имелись в виду иные двусторонние соглашения с США и Великобританией, отметил Вадим Пристайко

Уступки Киева не касаются членства Украины в НАТО, пояснил свои слова посол страны в Великобритании Вадим Пристайко: речь идет о других двусторонних соглашениях с Великобританией и США. Ранее Пристайко заявил, что Украина якобы может отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет предотвратить военный конфликт.


«Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей Конституции», — сказал Пристайко в эфире Би-би-си.


«Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО. Мы говорим о том, что сейчас мы не в семье [НАТО], поэтому мы должны искать что-то другое — наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США», — добавил дипломат.


Ранее Пристайко в эфире Би-би-си заявил, что Украина могла бы изменить свою позицию относительно вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Позже в украинском МИД опровергли эту информацию и сообщили, что устремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции. Замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи подчеркнул, что Великобритания в случае отказа Украины вступать в альянс поддержит такое решение.

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