Посол Украины в Британии объяснил, что слова об уступках Киева не связаны с членством в НАТО

Уступки Киева не касаются членства Украины в НАТО, пояснил свои слова посол страны в Великобритании Вадим Пристайко: речь идет о других двусторонних соглашениях с Великобританией и США. Ранее Пристайко заявил, что Украина якобы может отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет предотвратить военный конфликт.





«Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей Конституции», — сказал Пристайко в эфире Би-би-си.





«Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО. Мы говорим о том, что сейчас мы не в семье [НАТО], поэтому мы должны искать что-то другое — наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США», — добавил дипломат.



