Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России в случае вторжения на Украину

Входящие в G7 страны сообщили о готовности ввести экономические и финансовые санкции против Москвы в случае вторжения России на Украину. Заявление министров финансов группы опубликовали на сайте британского правительства.
«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в сообщении.
В G7 отметили, что «любая дальнейшая военная агрессия» России против Украины будет встречена «быстрым и скоординированным силовым ответом».
Неформальный международный клуб G7 был основан в 1975 году для согласования подходов к актуальным международным проблемам. В его состав вошли Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
12 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны запада ведут против Москвы скоординированную информационную атаку. По мнению политика, «англосаксам нужна война», ради которой они готовы на все.
Ранее в Пентагоне сообщили, что американская сторона не будут воевать в случае военного конфликта на Украине. Официальный представитель ведомства Джон Кирби подчеркнул, что участие военных США даже в эвакуации граждан с территории Украины может «повысить риск просчета» и увеличить вероятность вооруженного столкновения российских и американских Вооруженных сил.