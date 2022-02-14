Новости
Новости
St
Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России в случае вторжения на Украину
Зарубежные политики уверяют, что наше государство ждут «массивные и незамедлительные последствия» undefined
Новости

Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России в случае вторжения на Украину

Зарубежные политики уверяют, что наше государство ждут «массивные и незамедлительные последствия»

Входящие в G7 страны сообщили о готовности ввести экономические и финансовые санкции против Москвы в случае вторжения России на Украину. Заявление министров финансов группы опубликовали на сайте британского правительства.


«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в сообщении.


В G7 отметили, что «любая дальнейшая военная агрессия» России против Украины будет встречена «быстрым и скоординированным силовым ответом».


Неформальный международный клуб G7 был основан в 1975 году для согласования подходов к актуальным международным проблемам. В его состав вошли Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

Представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что «англосаксам нужна война» на фоне переброски войск США в Польшу 12 февраля 2022
Dailystorm - МИД России: Запад ведет против Москвы скоординированную информационную атаку

12 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны запада ведут против Москвы скоординированную информационную атаку. По мнению политика, «англосаксам нужна война», ради которой они готовы на все.


Ранее в Пентагоне сообщили, что американская сторона не будут воевать в случае военного конфликта на Украине. Официальный представитель ведомства Джон Кирби подчеркнул, что участие военных США даже в эвакуации граждан с территории Украины может «повысить риск просчета» и увеличить вероятность вооруженного столкновения российских и американских Вооруженных сил.

#g7 #рф #москва #санкции #европа #великобритания
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»