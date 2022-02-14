Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России в случае вторжения на Украину

Входящие в G7 страны сообщили о готовности ввести экономические и финансовые санкции против Москвы в случае вторжения России на Украину. Заявление министров финансов группы опубликовали на сайте британского правительства.





«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — говорится в сообщении.





В G7 отметили, что «любая дальнейшая военная агрессия» России против Украины будет встречена «быстрым и скоординированным силовым ответом».





Неформальный международный клуб G7 был основан в 1975 году для согласования подходов к актуальным международным проблемам. В его состав вошли Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США.