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В Госдуме поддержали два варианта проекта о признании ДНР и ЛНР
Ранее КПРФ внесла на рассмотрение проект обращения к президенту РФ о необходимости признания независимости этих републик undefined
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В Госдуме поддержали два варианта проекта о признании ДНР и ЛНР

Ранее КПРФ внесла на рассмотрение проект обращения к президенту РФ о необходимости признания независимости этих републик

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с предложением признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Второй вариант предусматривает консультации с МИД РФ.


«Комитет прошел, приняты два постановления. Которое вносила КПРФ — за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли [первый зампред комитета Виктор] Водолацкий и [зампред комитета Артем] Туров», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания комитета.


Второй вариант обращения к главе государства предусматривает консультацию с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения, пояснил он. «Авторы второго постановления полагают, что это ускорит процесс», — добавил собеседник агентства.


«За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», — подытожил он.


19 января фракция КПРФ в Госдуме во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение проект о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.


В своем обращении коммунисты заявили, что украинские власти нарушают права и свободу граждан этих районов, изъявивших желание писать и говорить на русском, а также не согласных с действиями правительства. В том числе они отметили, что жители республик уже восемь лет живут под обстрелами, а действия украинский властей сравнимы с «геноцидом собственного народа».


Известно, что обращение КПРФ поддержали также в ЛДПР. «Справедливая Россия — За правду» предлагает не консультироваться с МИД и рассматривать обращение сразу в Госдуме. Позиция «Новых людей» и «Единой России» пока неизвестна.

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#мид рф #владимир путин #днр #госдума #лнр
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