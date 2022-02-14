Путин встретится с Лавровым и Шойгу 14 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня, 14 февраля, Путин проведет встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Подробности грядущих встреч представитель Кремля не уточнил.





«Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу», — сообщил Песков журналистам.





Песков не стал предполагать, стоит ли ожидать, что в ближайшее время РФ направит ответ на предложения западных партнеров по гарантиям безопасности после встреч Путина с Шойгу и Лавровым. Представитель Кремля предложил сначала дождаться завершения обсуждений.





Отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что информацию о возвращении военных России из Белоруссии после встречи Путина и Лукашенко стоит ждать от самих лидеров. «Не будем забегать вперед, надеемся, что лидеры сделают заявление», — отметил он.





Представитель Кремля также сказал представителям СМИ, что в случае появления иностранных кораблей-нарушителей на территории России наши военные будут «строго следовать существующим на этот случай протоколам».





15 февраля президент России планирует встретиться с новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Политиков ожидают рабочий завтрак и беседа, после которой пройдет совместная пресс-конференция.