Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что службе безопасности Украины необходимо подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена. По мнению политика — это необходимая мера в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.
«СБУ должна немедленно подготовить план нейтрализации или полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны. Его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины», — заявил Кива в своем Telegram-канале.
Политик надеется, что украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить с визитом Киев «именно с этой целью». Он уверен, что устранение президента США «раз и навсегда освободит Украину от колонизации и порабощения».
Отношения России и стран Запада начали обостряться в октябре 2021 года, когда Москву начали обвинять в подготовке к «вторжению на Украину» и стягивании российских войск к границе с соседним государством.
В России обвинения неоднократно опровергали и напоминали, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из ДНР и ЛНР из запрещенного оружия.