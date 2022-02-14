В Верховной раде призвали «ликвидировать» Байдена

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что службе безопасности Украины необходимо подготовить план по нейтрализации президента США Джо Байдена. По мнению политика — это необходимая мера в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.





«СБУ должна немедленно подготовить план нейтрализации или полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны. Его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины», — заявил Кива в своем Telegram-канале.





Политик надеется, что украинский лидер Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить с визитом Киев «именно с этой целью». Он уверен, что устранение президента США «раз и навсегда освободит Украину от колонизации и порабощения».