Суд арестовал бывшего главу Раменского района по обвинению в убийстве возлюбленной

Подольский городской суд арестовал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова на время пересмотра уголовного дела об убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. 27 октября Кулаков был оправдан присяжными заседателями, но областной суд отменил решение.





«По ходатайству государственного обвинителя Подольский городской суд избрал в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает надзорное ведомство.





27 октября 2021 года присяжные заседатели признали Кулакова невиновным в убийстве Исаенковой. Его освободили из-под стражи. 15 ноября Кулакову зачитали оправдательный приговор, однако 23 декабря Московский областной суд по жалобе прокуратуры отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.

Андрея Кулакова задержали 31 мая 2019 года. По данным следствия, в ночь на 2 мая он задушил в салоне машины Евгению Исаенкову, а затем скрылся. Правоохранители считают, что он испытывал к Исаенковой личные неприязненные отношения.

Кулаков не признавал вину и утверждал, что во время убийства находился с семьей. Его арестовали. Позже экс-глава района признался, что состоял в интимных отношениях с Исаенковой.





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