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«Единая Россия» призвала направить в МИД РФ проект обращения о признании ЛНР и ДНР
Депутаты от «ЕР» уже внесли проект постановления в Госдуму undefined
Новости

«Единая Россия» призвала направить в МИД РФ проект обращения о признании ЛНР и ДНР

Депутаты от «ЕР» уже внесли проект постановления в Госдуму

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается провести консультации с МИД о проекте обращения по признанию Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Политики уверены, что признание республик «обоснованное и морально оправданное».


«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в документе.


Инициаторами проекта выступили первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и заместитель председателя комитета Артем Туров.


В документе отмечается, что признание независимости этих республик подарит им основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания.


Разработчики документа отметили, что территории ЛНР и ДНР по-прежнему остаются под обстрелом со стороны Киева, который ввел «полную экономическую блокаду» для населения и предприятий. Местным жителям не выплачиваются пенсии.

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В Госдуме поддержали два варианта проекта о признании ДНР и ЛНР

Ранее депутаты КПРФ предложили попросить президента признать независимость республик 14 февраля 2022
Dailystorm - В Госдуме поддержали два варианта проекта о признании ДНР и ЛНР

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сообщил, что решение по проекту обращения о признании независимости регионов к президенту РФ будет принято 14 февраля.

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