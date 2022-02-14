«Единая Россия» призвала направить в МИД РФ проект обращения о признании ЛНР и ДНР

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления, которым предлагается провести консультации с МИД о проекте обращения по признанию Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Политики уверены, что признание республик «обоснованное и морально оправданное».
«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в документе.
Инициаторами проекта выступили первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и заместитель председателя комитета Артем Туров.
В документе отмечается, что признание независимости этих республик подарит им основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз, а также положит начало процессу международного признания.
Разработчики документа отметили, что территории ЛНР и ДНР по-прежнему остаются под обстрелом со стороны Киева, который ввел «полную экономическую блокаду» для населения и предприятий. Местным жителям не выплачиваются пенсии.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сообщил, что решение по проекту обращения о признании независимости регионов к президенту РФ будет принято 14 февраля.