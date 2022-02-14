В ЛДПР пригрозили судебными тяжбами СМИ, спекулировавшим на болезни Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся под присмотром врачей с 2 февраля, идет на поправку. Об этом заверили в пресс-службе партии. В ЛДПР пригрозили, что будут подавать в суд на СМИ, которые распространяют фейки насчет здоровья 75-летнего политика. В пресс-службе партии посетовали, что столкнулись «с беспрецедентным уровнем лжи в медиа».
«Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от «анонимных источников» о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних «инсайдов» не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе», — говорится в заявлении партии.
Также в ЛДПР пригрозили, что более никогда не станут сотрудничать «с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных «новостях» и публиковали все подряд без малейшей проверки»: «А юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд».
«Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», — заявили в пресс-службе ЛДПР. В парти успокоили, что состояние здоровья Жириновского стабильное, он «идет на поправку». Жириновский, как заверили в ЛДПР, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. «Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — указывается в сообщении ЛДПР.
Telegram-канал «112» ранее написал, что медики диагностировали у Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Лидер ЛДПР, по данным канала, находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей. Отмечается, что Жириновский все еще остается на кислородной терапии. Подача кислорода происходит с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.
Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля. По сведениям Минздрава, произошло это из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом. Член ЛДПР и советник Жириновского Сергей Жигарев сообщил Daily Storm, что указания лидера партии выполняются, поскольку соратники всегда находятся возле него. Но, по мнению куратора высшей партийной школы ЛДПР Андрея Андрейченко, слухи о тяжелом состоянии Жириновского представители СМИ раздувают специально, с целью получения хайпа.
10 февраля пресс-служба ЛДПР рассказала, что информация об ухудшении состояния здоровья Жириновского ложная и ему оказывается вся необходимая помощь. Сторонники политика уверены: он вернется к работе уже в ближайшее время.
При этом замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов заявил в беседе с Daily Storm, что о выписке Жириновского из больницы говорить преждевременно. По словам депутата, наблюдается «положительная, хорошая динамика выздоровления», но врачи ограничивают Жириновского в нагрузках.
Каргинов 14 февраля сообщил, что центральный аппарат ЛДПР направил обращение к региональным отделениям с призывом не реагировать на звонки неустановленных лиц, которые пытались распространить информацию о смерти Жириновского. В действительности он идет на поправку, а сведения о звонках переданы в полицию, отметил парламентарий.