В ЛДПР пригрозили судебными тяжбами СМИ, спекулировавшим на болезни Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся под присмотром врачей с 2 февраля, идет на поправку. Об этом заверили в пресс-службе партии. В ЛДПР пригрозили, что будут подавать в суд на СМИ, которые распространяют фейки насчет здоровья 75-летнего политика. В пресс-службе партии посетовали, что столкнулись «с беспрецедентным уровнем лжи в медиа».





«Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от «анонимных источников» о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних «инсайдов» не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе», — говорится в заявлении партии.





Также в ЛДПР пригрозили, что более никогда не станут сотрудничать «с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных «новостях» и публиковали все подряд без малейшей проверки»: «А юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд».





«Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», — заявили в пресс-службе ЛДПР. В парти успокоили, что состояние здоровья Жириновского стабильное, он «идет на поправку». Жириновский, как заверили в ЛДПР, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. «Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — указывается в сообщении ЛДПР.