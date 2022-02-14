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Депутат-единоросс из Москвы извинился перед чеченкой за «бытовой конфликт» после звонка Делимханова
Ранее 68-летняя Салима Юсупхаджиева рассказала, что Александр Закускин напал на нее с перцовым баллончиком undefined
Новости

Депутат-единоросс из Москвы извинился перед чеченкой за «бытовой конфликт» после звонка Делимханова

Ранее 68-летняя Салима Юсупхаджиева рассказала, что Александр Закускин напал на нее с перцовым баллончиком

Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин из «Единой России» извинился перед 68-летней уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой за «бытовой конфликт». Ранее пожилая женщина рассказала, что Закускин 10 февраля напал на нее с перцовым баллончиком и угрожал депортацией. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что Александра Закускина исключат из партии, если информация о нападении подтвердится.


Депутат Госдумы Адам Делимханов 12 февраля по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова позвонил Закускину. Запись разговора опубликовали на YouTube-канале «Чечня сегодня». «Вы думаете, это вам так оставят? <...> Это немужской поступок, и я не считаю вас мужчиной», — сказал Делимханов мундепу. Закускин пообещал извиниться перед Юсупхаджиевой.


13 февраля на канале разместили видео извинения московского депутата. «10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие», — отметил Закускин.

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 11 февраля в своем Telegram-канале написал: если информация о нападении подтвердится, Закускина исключат из «Единой России», «чтобы не позорил коллег». «Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом, я обещаю. Оскорблять людей, пытаться применять силу – тем более в отношении женщины — не позволено никому», — заявил Толстой.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев 13 февраля сообщил, что попросит прокуратуру принять меры в отношении московского депутата. Солтаев рассказал, что торговавшая колбасой у мечети Салима Юсупхаджиева получила «ожог конъюнктивы и роговицы глаз первой степени» из-за того, что Александр Закускин распылил ей в лицо перцовый баллончик. По мнению омбудсмена, в действиях Закускина есть признаки преступления по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.


Daily Storm обратился с запросами в «Единую Россию» и в аппарат омбудсмена Чечни.


Конфликт произошел 10 февраля из-за нелегальной торговли колбасой у мечети. Салима Юсупхаджиева рассказывала, что депутат раскидал ногами коробки, на которых лежал товар, и угрожал ей депортацией. Она заявила, что является уроженкой Чечни, и попыталась показать паспорт гражданки России, но Закускин брызнул ей в лицо из перцового баллончика. 


Это уже не первые сообщения о нападении Александра Закускина на граждан. В 2018 году жительница Москвы Елена Батова обвинила его в нападении в центре столицы. По словам Батовой, депутат схватил ее за шарф и «начал с силой тянуть, удушая ее», когда она хотела пройти во двор через калитку. Сам Закускин утверждал, что обвинения женщины — провокация.

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#москва #чечня #конфликт #депутат
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