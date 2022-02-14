Депутат-единоросс из Москвы извинился перед чеченкой за «бытовой конфликт» после звонка Делимханова

Глава совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин из «Единой России» извинился перед 68-летней уроженкой Чечни Салимой Юсупхаджиевой за «бытовой конфликт». Ранее пожилая женщина рассказала, что Закускин 10 февраля напал на нее с перцовым баллончиком и угрожал депортацией. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что Александра Закускина исключат из партии, если информация о нападении подтвердится.





Депутат Госдумы Адам Делимханов 12 февраля по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова позвонил Закускину. Запись разговора опубликовали на YouTube-канале «Чечня сегодня». «Вы думаете, это вам так оставят? <...> Это немужской поступок, и я не считаю вас мужчиной», — сказал Делимханов мундепу. Закускин пообещал извиниться перед Юсупхаджиевой.





13 февраля на канале разместили видео извинения московского депутата. «10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Салимой Абдурашидовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный, как пытаются представить многие», — отметил Закускин.