Володин: Вопрос обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля на основе рейтингового голосования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик рассмотрят 15 февраля на основе рейтингового голосования.





В посте в своем Telegram-канале Володин сообщил, что на пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые «будут обсуждаться на альтернативной основе».





«Разница в них заключается в следующем. Первое незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению, — пояснил спикер Госдумы. — Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов».





Володин отметил, что вопрос насчет ДНР и ЛНР «исключительно важный и ответственный». «Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», — добавил председатель Госдумы.