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Володин: Вопрос обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля на основе рейтингового голосования
В Госдуме ранее поддержали два варианта проекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик undefined
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Володин: Вопрос обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля на основе рейтингового голосования

В Госдуме ранее поддержали два варианта проекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик рассмотрят 15 февраля на основе рейтингового голосования.


В посте в своем Telegram-канале Володин сообщил, что на пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые «будут обсуждаться на альтернативной основе».


«Разница в них заключается в следующем. Первое незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению, — пояснил спикер Госдумы. — Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов».


Володин отметил, что вопрос насчет ДНР и ЛНР «исключительно важный и ответственный». «Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР», — добавил председатель Госдумы.

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Володин допустил, что Госдума может незамедлительно попросить Путина признать ЛНР и ДНР

Есть и еще один вариант по ситуации с республиками Донбасса, Совет Думы обсудит его 14 февраля 11 февраля 2022
Dailystorm - Володин допустил, что Госдума может незамедлительно попросить Путина признать ЛНР и ДНР

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к Путину с предложением признать независимость ДНР и ЛНР. Второй вариант предусматривает консультации с МИД РФ, писал ТАСС, ссылаясь на источники.


19 января фракция КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение проект о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Коммунисты выразили мнение, что власти Украины нарушают права и свободу жителей Донбасса, желающих писать и говорить на русском и несогласных с действиями правительства.


Они напомнили, что граждане республик уже восемь лет живут под обстрелами, а действия Киева сравнимы с «геноцидом собственного народа». Обращение КПРФ поддержали в ЛДПР. «Справедливая Россия — За правду» предлагает не консультироваться с МИД и рассматривать обращение сразу в Госдуме.


При этом Володин ранее отметил, что партия «Единая Россия» высказывается за поставки военной продукции и оказание социальной помощи жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Коммунисты и справедливороссы считают нужным именно признать ДНР и ЛНР как самостоятельные государства, а ЛДПР выступает «более радикально». У «Новых людей» вовсе нет позиции на этот счет.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал депутатов и других политиков «не зарабатывать очки» на теме признания ДНР и ЛНР. По словам официального представителя Кремля, неосторожные шаги по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут привести к усилению напряжения в регионе.

В Кремле призвали политиков «не зарабатывать очки» на тонкой теме признания Россией ЛНР и ДНР

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Dailystorm - В Кремле призвали политиков «не зарабатывать очки» на тонкой теме признания Россией ЛНР и ДНР

В КПРФ уже высказывались о возможности признания ДНР и ЛНР. В 2017 году депутат Леонид Калашников заявлял, что если дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе продолжится, а Украина перейдет к активным боевым действиям, то со стороны Москвы возможны любые решения, вплоть до признания ДНР и ЛНР. В Кремле в конце 2020 года говорили, что считают нецелесообразными «эвентуальные» разговоры о признании этих республик.

#володин #днр #госдума #путин #лнр
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