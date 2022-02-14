Шойгу заявил, что во время учений Тихоокеанского флота в воды России вторглась подлодка США

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что подводная лодка США 12 февраля 2022 года зашла в территориальные воды РФ на глубину более четырех километров. На ее выдворение ушло три часа.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорей всего, США, — заявил Шойгу. — И в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более четырех километров».
12 февраля в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп российские противолодочные силы обнаружили американскую атомную подводную лодку. Охотник типа Virginia на требования немедленно всплыть не реагировал.
В результате российской стороне пришлось применять специальные средства. После этого лодка выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.
Военному атташе США в Москве было вручено обращение, в котором в том числе говорилось о праве Минобороны РФ принимать в российских водах все возможные меры для обеспечения безопасности страны.