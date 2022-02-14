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Шойгу заявил, что во время учений Тихоокеанского флота в воды России вторглась подлодка США
Операция по ее выдворению заняла около трех часов Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ
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Шойгу заявил, что во время учений Тихоокеанского флота в воды России вторглась подлодка США

Операция по ее выдворению заняла около трех часов

Фото: Global Look Press / Министерство обороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что подводная лодка США 12 февраля 2022 года зашла в территориальные воды РФ на глубину более четырех километров. На ее выдворение ушло три часа.


«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорей всего, США, — заявил Шойгу. — И в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более четырех километров».

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12 февраля в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп российские противолодочные силы обнаружили американскую атомную подводную лодку. Охотник типа Virginia на требования немедленно всплыть не реагировал.


В результате российской стороне пришлось применять специальные средства. После этого лодка выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.


Военному атташе США в Москве было вручено обращение, в котором в том числе говорилось о праве Минобороны РФ принимать в российских водах все возможные меры для обеспечения безопасности страны.

#сергй шойгу #тихоокеанский флот #сша #подводные лодки
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