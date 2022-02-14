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В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о запрете въезда россиян призывного возраста
Эта мера распространяется только на тех, кто нарушает действующие требования undefined
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В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о запрете въезда россиян призывного возраста

Эта мера распространяется только на тех, кто нарушает действующие требования

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил украинскому «24-му каналу», что информация о введении неофициального запрета въезжать на Украину россиянам призывного возраста не соответствует действительности. Он отметил, что пока граждане России соблюдают условия въезда, запрещать им ничего не будут.


«Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: из-за превышения срока пребывания в нашей стране, запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ограничений», — сообщил Демченко.


По словам политика, в каждой из вышеперечисленных категорий достаточно не только граждан России, но и белорусов.


О введении негласных ограничений на въезд на Украину сообщил 14 февраля редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Он отметил, что запрет введен на неопределенный срок, вплоть до «конца военных маневров Вооруженных сил России близ границ».


Ранее, 13 февраля, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович также сообщал, что украинские пограничники перестали пускать на Украину всех россиян начиная с 12 февраля. Исключения делали лишь для тех, кто имел на руках справку о смерти родственника, проживающего на украинской территории.


В Погранслужбе Украины призвали не верить фейкам и помнить, что пограничники соблюдают действующее законодательство, согласно которому получить отказ можно лишь в связи с нарушениями.

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#рф #въезд #украина #россияне #призывники
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