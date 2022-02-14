В Госдуму внесли законопроект, который поможет предотвратить пытки заключенных при переводе между камерами

Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму законопроект, который направлен на искоренение пыток в исправительных учреждениях. Он определяет порядок перевода подозреваемых и осужденных из одной камеры в другую.





Согласно законопроекту, после размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных их перевод для дальнейшего содержания в другую камеру производится на основании мотивированного постановления начальника места содержания под стражей.





Копия этого постановления выдается заключенному, его представителю, защитнику или члену общественной наблюдательной комиссии на основании их заявления.





«Данная поправка послужит искоренению пыток в исправительных учреждениях, так как зачастую пытки осуществляются с молчаливого согласия или с ведома должностных лиц в камерах лицами, содержащимися вместе с потерпевшим», — говорится в пояснительной записке к документу.





«Существующая практика показывает, что найти такого сокамерника практически не представляется возможным, так как оперативная часть исправительных учреждений произвольно и бесконтрольно перемещает заключенных или подозреваемых, при этом засекречивая их состав в камерах», — сказано в записке.





Статья 33 (о раздельном размещении в камерах) закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» будет дополнена новой частью — «Перевод подозреваемых, обвиняемых и осужденных».





Также предполагается, что в течение трех дней необходимо будет выдать копию заключения о медицинском освидетельствовании в случае получения заключенным, подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений.





В настоящий момент срок выдачи такого документа не установлен законодательством: «Сотрудники указанных органов неделями, а иногда даже месяцами не выдают результаты [медосвидетельствования], что позволяет скрыть следы побоев, пыток либо истязаний».





Конкретизация срока выдачи такого документа поможет решить проблему сокрытия телесных повреждений. Инициатива была подготовлена по результатам деятельности рабочей группы по разработке законопроекта об ужесточении наказания за пытки.