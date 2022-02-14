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«Время клоунады подошло к концу»: Кадыров призвал Зеленского выполнять Минские соглашения
Глава Чечни просит президента Украины сделать все от него зависящее «для избежания кровопролития и установления мира» undefined
Новости

«Время клоунады подошло к концу»: Кадыров призвал Зеленского выполнять Минские соглашения

Глава Чечни просит президента Украины сделать все от него зависящее «для избежания кровопролития и установления мира»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он написал, что «время клоунады подошло к концу», и призвал Зеленского выполнять Минские соглашения, а также делать все от него зависящее «для избежания кровопролития и установления мира».


Глава республики подчеркнул, что выражает свое «личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова». «Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.


Первый важнейший шаг по урегулированию противостояния Москвы и Киева — это неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, продолжил глава Чечни. «Вы как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства просто обязаны сделать все от вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира», — добавил он.


Президент России Владимир Путин и народы РФ не хотят войны, заявил Кадыров. Он призвал украинского лидера быть благоразумным.


Рамзан Кадыров также обратился к украинцам: «Дорогие мои! Я люблю Украину и ее добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь». Он добавил, что русские и украинцы — один славянский народ с общей историей, культурой и религией.


Антинародный режим Украины и его пропаганда делают все, чтобы вытравить это чувство общности, убежден Кадыров. Он выразил надежду, что украинский народ самостоятельно восстановит историческую справедливость. «Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией», — заключил политик.


Владимир Зеленский накануне в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции против России. Это нужно для сдерживания «агрессивных намерений Кремля», пояснил президент Украины.


Западные СМИ с осени сообщают о возможной подготовке России к нападению на Украину. Российские власти отрицают это и в ответ заявляют, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.

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Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России

Глава государства отметил, что самый главный враг для Украины — паника 13 февраля 2022
Dailystorm - Зеленский призвал Евросоюз ввести превентивные санкции против России
#зеленский #кадыров #украина #минские соглашения
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