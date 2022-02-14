Сына главы Туркмении выдвинули кандидатом в президенты страны

Сын действующего главы Туркмении Сердар Бердымухамедов был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах от Демократической партии страны. Депутаты приняли решение в ходе IX внеочередного съезда фракции, о чем сообщило издание Salam News.





«Согласно его (съезда) повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», — говорится в сообщении.





Отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркмении.





Первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны стартовал 14 февраля. В соответствии с Избирательным кодексом, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.





Выдвижение того или иного кандидата на выборах возможно лишь в случая соблюдения определенных условий. Потенциальный президент Туркмении должен родиться в этой стране, быть не моложе 40 лет, владеть государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживать и работать в Туркмении.





Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября в 981 году. В период с 2008-го по 2011 год учился в Дипломатической академии МИД России и стал специалистом по международным отношениям. В 2011-2013 годах он также обучался в Женеве в Центре политики безопасности и стал специалистом по европейской и международной безопасности.





В марте 2018 года Бердымухамедов стал заместителем главы МИД Туркмении, однако в 2019 году был освобожден от занимаемой должности. Пост вице-премьера страны занимает с февраля 2021 года.