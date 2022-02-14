Зеленский пообещал Шольцу предоставить проект об особом статусе Донбасса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.





«Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате», — сообщил Шольц на пресс-конференции с Зеленским.





Шольц отметил, что Минские соглашения — основа для дальнейших переговоров с украинской стороной. Сейчас ФРГ старается преодолеть непростую ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.





Ранее на пресс-конференции Шольц заявил, что Германия находится на стороне Украины. Западные страны уже сейчас готовы к серьезному диалогу с РФ по вопросам обеспечения европейской безопасности, добавил он.