Зеленский попросил уехавших с Украины депутатов вернуться в течение 24 часов

Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады, выехавшим за границу, сутки, чтобы вернуться в страну. По его словам, правительство должно своим примером давать сигналы народу к единству.





«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов — они уже туда [за границу] кого-то из своих родных привезли — они [депутаты] все-таки вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — сказал Зеленский во время трансляции из офиса президента.





О том, депутаты каких партий покинули страну, не сообщается. Однако украинский лидер подчеркнул, что власть, в том числе парламент, должна своим примером призывать народ к единству. Семья Зеленского на данный момент находится вместе с ним на Украине.





На бизнесменов при этом президент Украины повлиять не может: «Также большая проблема с олигархами — здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство».





Зеленский отметил, что предприниматели были участниками приватизации, а значит, государство дало им большой шанс. 13 февраля «Украинская правда» писала, что олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. За сутки из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.