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Зеленский попросил уехавших с Украины депутатов вернуться в течение 24 часов
Украинский лидер отметил, что не может повлиять на бизнесменов, однако им не следовало покидать страну undefined
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Зеленский попросил уехавших с Украины депутатов вернуться в течение 24 часов

Украинский лидер отметил, что не может повлиять на бизнесменов, однако им не следовало покидать страну

Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады, выехавшим за границу, сутки, чтобы вернуться в страну. По его словам, правительство должно своим примером давать сигналы народу к единству.


«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов — они уже туда [за границу] кого-то из своих родных привезли — они [депутаты] все-таки вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — сказал Зеленский во время трансляции из офиса президента.


О том, депутаты каких партий покинули страну, не сообщается. Однако украинский лидер подчеркнул, что власть, в том числе парламент, должна своим примером призывать народ к единству. Семья Зеленского на данный момент находится вместе с ним на Украине.


На бизнесменов при этом президент Украины повлиять не может: «Также большая проблема с олигархами — здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство».


Зеленский отметил, что предприниматели были участниками приватизации, а значит, государство дало им большой шанс. 13 февраля «Украинская правда» писала, что олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. За сутки из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

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#чиновники #миграция #владимир зеленский #украина #депутаты
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