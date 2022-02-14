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Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы
Он будет действовать с 14 по 19 февраля undefined
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Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы

Он будет действовать с 14 по 19 февраля

Национальная полиция Украины переходит на усиленный режим работы с 14 по 19 февраля. Число действующих патрулей будет увеличено, на территории страны будут развернуты ситуационные центры для оперативного мониторинга ситуации, сообщила пресс-служба ведомства.


«С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении.


В качестве дополнительных мер безопасности полиция возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.


«Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», — объяснили в украинском ведомстве.

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В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о запрете въезда россиян призывного возраста

Эта мера распространяется только на тех, кто нарушает действующие требования 14 февраля 2022
Dailystorm - В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о запрете въезда россиян призывного возраста

Ранее в Госпогранслужбе Украины опровергли слух о запрете въезда россиян призывного возраста. В ведомстве отметили, что пограничники соблюдают действующее законодательство, поэтому незаконных отказов не будет.


Отношения России и стран Запада стали ухудшаться в октябре 2021 года, когда Москву обвинили в эскалации военного конфликта и стягивании российских войск к границе с Украиной. В России эти обвинения неоднократно отвергали.

#украина #полиция #служба
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