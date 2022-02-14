Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы

Национальная полиция Украины переходит на усиленный режим работы с 14 по 19 февраля. Число действующих патрулей будет увеличено, на территории страны будут развернуты ситуационные центры для оперативного мониторинга ситуации, сообщила пресс-служба ведомства.





«С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении.





В качестве дополнительных мер безопасности полиция возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.





«Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», — объяснили в украинском ведомстве.