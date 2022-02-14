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Тверская прокуратура начала проверку сообщений о доставке лежачего больного в ковше трактора
Скорая помощь не смогла проехать к дому пациента из-за неочищенной дороги undefined
Новости

Тверская прокуратура начала проверку сообщений о доставке лежачего больного в ковше трактора

Скорая помощь не смогла проехать к дому пациента из-за неочищенной дороги

Машина скорой помощи застряла в снегу в Бежецком районе Тверской области и не смогла проехать к дому пациента. Лежачего больного довезли до автомобиля в ковше трактора. Видеозапись доставки пациента опубликовали в соцсетях. Прокуратура региона начала проверку. В Бежецком районе уточнили, что пациента госпитализировали еще в конце января.


«Организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора», — цитирует сообщение прокуратуры Тверской области ТАСС.

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В администрации Бежецкого района рассказали, что «отзывчивость тракториста помогла вовремя госпитализировать пациента» из деревни Савельево утром 29 января. Родственники больного сообщили об ухудшении его здоровья.


«Промедление могло обернуться непоправимыми последствиями, поэтому медработник поехала к пациенту на тракторе. После осмотра и необходимых медицинских манипуляций фельдшер приняла решение о госпитализации больного», — пояснили в администрации. Поднять человека в кабину трактора было невозможно из-за плохого состояния его здоровья, добавили в Бежецком районе. 12 февраля пациента выписали.


В администрации также отметили, что дороги в районе очищают подрядные организации. Из-за большого количества осадков сейчас решается вопрос о привлечении дополнительной техники к уборке.


В опубликованном в соцсетях ролике, предположительно, водитель скорой помощи говорит, что не смог заехать в деревню из-за неочищенной дороги. Поэтому, по его словам, пришлось попросить помочь фермера с трактором. Больного вывезли в ковше трактора.

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#тверская область #прокуратура #медицина #скорая помощь
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