Тверская прокуратура начала проверку сообщений о доставке лежачего больного в ковше трактора

Машина скорой помощи застряла в снегу в Бежецком районе Тверской области и не смогла проехать к дому пациента. Лежачего больного довезли до автомобиля в ковше трактора. Видеозапись доставки пациента опубликовали в соцсетях. Прокуратура региона начала проверку. В Бежецком районе уточнили, что пациента госпитализировали еще в конце января.





«Организована проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных дорог, в связи с чем больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора», — цитирует сообщение прокуратуры Тверской области ТАСС.