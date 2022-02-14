«Я радуюсь, но эмоционально устала»: Валиева рассказала, что счастлива находиться на Олимпиаде

Фигуристка поблагодарила поклонников за поддержку и веру в нее. «Видела даже баннеры в Москве, это очень приятно, в такое сложное время мне очень важна эта поддержка. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — добавила она.





Валиева рассказала, что провела семь часов на слушаниях Спортивного арбитражного суда. За это время был только один перерыв на 20 минут. «И я сидела и наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти», — заявила спортсменка.





Спортивный арбитражный суд 14 февраля допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр. Решение было принято с учетом того, что у россиянки есть статус защищенной персоны, поскольку ей меньше 16 лет, пояснили в суде.





Международное агентство тестирования (ITA) 11 февраля официально подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец анализа был сдан 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию. В организме фигуристки нашли запрещенное вещество триметазидин.