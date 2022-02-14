«Я радуюсь, но эмоционально устала»: Валиева рассказала, что счастлива находиться на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что рада решению Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить ее до личного турнира на Олимпиаде. Она рассказала, что за последние дни сильно устала эмоционально, но счастлива находиться на Играх, и пообещала стараться во время выступления.
«Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения, — сказала 15-летняя спортсменка в эфире Первого канала. — Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх, буду стараться, максимально настроившись, представлять нашу страну».
Фигуристка поблагодарила поклонников за поддержку и веру в нее. «Видела даже баннеры в Москве, это очень приятно, в такое сложное время мне очень важна эта поддержка. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — добавила она.
Валиева рассказала, что провела семь часов на слушаниях Спортивного арбитражного суда. За это время был только один перерыв на 20 минут. «И я сидела и наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти», — заявила спортсменка.
Спортивный арбитражный суд 14 февраля допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр. Решение было принято с учетом того, что у россиянки есть статус защищенной персоны, поскольку ей меньше 16 лет, пояснили в суде.
Международное агентство тестирования (ITA) 11 февраля официально подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Образец анализа был сдан 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию. В организме фигуристки нашли запрещенное вещество триметазидин.