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Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
Глава государства выступил с обращением к нации undefined
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Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

Глава государства выступил с обращением к нации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Он объявил 16 февраля Днем единения Украины. Ранее американские СМИ назвали эту дату днем «российского вторжения на Украину». Зеленский подчеркнул, что Киев стремится к миру и хочет решать «все вопросы исключительно путем переговоров».


«Великие народы великой Украины! <...> Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.


«Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем», — добавил он, цитата по украинской газете «Вести».


Украина не посягает на чужое, «но и своего не отдаст», подчеркнул Зеленский. Глава государства также рассказал о «прекрасной армии» страны, «в разы более сильной, чем восемь лет назад», с уникальным боевым опытом и современным оружием.


«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан», — рассказал президент. В этот день он призвал украинцев «показать всему миру единство», вывесить флаги и надеть сине-желтые ленты.


Зеленский отметил, что у жителей страны есть «одно большое европейское стремление». «Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!» — заявил он.


Ранее 14 февраля стало известно, что национальная полиция Украины перешла на усиленный режим работы до 19 февраля. Правоохранители возьмут под охрану объекты инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.


Западные СМИ с осени 2021 года сообщают о возможной подготовке России к нападению на Украину. Москва отрицает это и утверждает, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.

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Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы

Он будет действовать с 14 по 19 февраля 14 февраля 2022
Dailystorm - Национальная полиция Украины перешла на усиленный режим несения службы
#украина #зеленский #война
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