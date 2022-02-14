Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Он объявил 16 февраля Днем единения Украины. Ранее американские СМИ назвали эту дату днем «российского вторжения на Украину». Зеленский подчеркнул, что Киев стремится к миру и хочет решать «все вопросы исключительно путем переговоров».





«Великие народы великой Украины! <...> Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.





«Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем», — добавил он, цитата по украинской газете «Вести».





Украина не посягает на чужое, «но и своего не отдаст», подчеркнул Зеленский. Глава государства также рассказал о «прекрасной армии» страны, «в разы более сильной, чем восемь лет назад», с уникальным боевым опытом и современным оружием.





«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан», — рассказал президент. В этот день он призвал украинцев «показать всему миру единство», вывесить флаги и надеть сине-желтые ленты.





Зеленский отметил, что у жителей страны есть «одно большое европейское стремление». «Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!» — заявил он.





Ранее 14 февраля стало известно, что национальная полиция Украины перешла на усиленный режим работы до 19 февраля. Правоохранители возьмут под охрану объекты инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.





Западные СМИ с осени 2021 года сообщают о возможной подготовке России к нападению на Украину. Москва отрицает это и утверждает, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.