Новости
Новости
St
Генсек ООН провел переговоры с главами МИД России и Украины
Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг российско-украинских отношений undefined
Новости

Генсек ООН провел переговоры с главами МИД России и Украины

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг российско-украинских отношений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел отдельные видео-переговоры с главами министерств иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг Украины.


«Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил с главой МИД Украины», — сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, цитата по ТАСС.


Гутерриш приветствовал дипломатические дискуссии по снижению напряженности в российско-украинских отношениях. Он подчеркнул, что альтернатив дипломатическому пути нет. «Генеральный секретарь выразил обоим министрам свою серьезную обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг Украины», — добавил Дюжаррик.


На встрече с Лавровым Гутерриш также обсудил проблему выдачи американских виз российским дипломатам. «Стороны также обсудили Ливию, Сирию и сохраняющийся визовый вопрос относительно страны пребывания [США] и России», — отметил представитель генсека.


Стефан Дюжаррик рассказал, что генеральный секретарь ООН в 23:15 (мск) выступит с заявлением по Украине. «Это будет после [рабочего] ланча с постпредами Совета Безопасности ООН, [организуемого] председателем Совбеза, которым является в этом месяце РФ», — пояснил он. Ситуация вокруг Украины может быть затронута и в ходе ланча Гутерриша с членами Совета Безопасности ООН, добавил Дюжаррик.


Ранее американские СМИ писали, что 16 февраля якобы начнется «российское вторжение на Украину». Президент Украины Владимир Зеленский объявил эту дату Днем единения Украины.


Западные СМИ с прошлого года сообщают о возможной подготовке Москвы к нападению на Киев. Российские власти отрицаю это и утверждают, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

Глава государства выступил с обращением к нации 14 февраля 2022
Dailystorm - Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
#лавров #гутерриш #украина #мид #оон
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»