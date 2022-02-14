Генсек ООН провел переговоры с главами МИД России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел отдельные видео-переговоры с главами министерств иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг Украины.





«Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Генеральный секретарь также поговорил с главой МИД Украины», — сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, цитата по ТАСС.





Гутерриш приветствовал дипломатические дискуссии по снижению напряженности в российско-украинских отношениях. Он подчеркнул, что альтернатив дипломатическому пути нет. «Генеральный секретарь выразил обоим министрам свою серьезную обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг Украины», — добавил Дюжаррик.





На встрече с Лавровым Гутерриш также обсудил проблему выдачи американских виз российским дипломатам. «Стороны также обсудили Ливию, Сирию и сохраняющийся визовый вопрос относительно страны пребывания [США] и России», — отметил представитель генсека.





Стефан Дюжаррик рассказал, что генеральный секретарь ООН в 23:15 (мск) выступит с заявлением по Украине. «Это будет после [рабочего] ланча с постпредами Совета Безопасности ООН, [организуемого] председателем Совбеза, которым является в этом месяце РФ», — пояснил он. Ситуация вокруг Украины может быть затронута и в ходе ланча Гутерриша с членами Совета Безопасности ООН, добавил Дюжаррик.





Ранее американские СМИ писали, что 16 февраля якобы начнется «российское вторжение на Украину». Президент Украины Владимир Зеленский объявил эту дату Днем единения Украины.





Западные СМИ с прошлого года сообщают о возможной подготовке Москвы к нападению на Киев. Российские власти отрицаю это и утверждают, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.