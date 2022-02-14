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США на время перенесли посольство на Украине из Киева во Львов
В Вашингтоне объяснили это решение «наращиванием российских сил» вблизи Украины undefined
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США на время перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

В Вашингтоне объяснили это решение «наращиванием российских сил» вблизи Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское посольство на Украине временно перенесут из Киева во Львов. Это решение он объяснил «наращиванием российских сил» вблизи Украины. 12 февраля США сообщили об отъезде части американских дипломатов из Украины.


«Мы находимся в процессе временного переноса деятельности посольства на Украины из посольства в Киеве во Львов из-за существенного наращивания российских сил», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента США.


Посольство продолжит сотрудничать с украинским правительством, а также прилагать «интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса» на Украине. «Мы также продолжаем наши искренние усилия по достижению дипломатического решения и продолжаем взаимодействие с российским правительством после телефонного разговора президента [США Джозефа] Байдена с президентом [России Владимиром] Путиным и моей беседы с министром иностранных дел Лавровым», — добавил Энтони Блинкен.


Американская газета The Wall Street Journal  пишет, что Госдепартамент США поручил дипломатам в Киеве перед переездом во Львов уничтожить компьютеры, систему телефонной связи посольства и сетевое оборудование.


Ранее американские СМИ сообщили, что 16 февраля якобы начнется «российское вторжение на Украину». Президент Украины Владимир Зеленский объявил эту дату Днем единения Украины.


Западные СМИ с осени 2021 года заявляют о возможной подготовке Москвы к нападению на Киев. Российские власти отрицают это и утверждают, что Запад и Украина готовят военную провокацию в Донбассе.

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Генсек ООН провел переговоры с главами МИД России и Украины

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Dailystorm - Генсек ООН провел переговоры с главами МИД России и Украины
#дипломаты #украина #посольство #сша
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