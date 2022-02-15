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В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине
Дмитрий Песков назвал Украину лишь частью гораздо большей проблемы гарантий безопасности для России undefined
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В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине

Дмитрий Песков назвал Украину лишь частью гораздо большей проблемы гарантий безопасности для России

Российский лидер Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности и о ситуации с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков CNN. При этом Песков напомнил, что именно президент России инициировал обсуждение гарантий безопасности.


«Президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России. И, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — подчеркнул официальный представитель Кремля.


На Западе, а также в Киеве неоднократно высказываются о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По мнению пресс-секретаря президента России, Москва ни для кого не представляет угрозу. Также он не исключил возможность провокаций. Песков при этом предупредил: попытки силового решения кризиса на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут иметь очень серьезные последствия, а Западу не следует накачивать Украину оружием.


Ранее входящие в G7 страны заявили о готовности ввести экономические и финансовые санкции против Москвы в случае вторжения РФ на Украину. В G7 отметили, что «любая дальнейшая военная агрессия» России против Украины будет встречена «быстрым и скоординированным силовым ответом».

Неформальный международный клуб G7 основан в 1975 году для согласования подходов к актуальным международным проблемам. В состав вошли Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США.


При этом 12 февраля в МИД РФ выпустили заявление, что сейчас против России ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований РФ по гарантиям безопасности. Власти стран Запада и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг ситуации на Украине.


14 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел отдельные видео-переговоры с главами министерств иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг Украины.

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«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?»: Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

По мнению президента РФ, Украина в составе альянса захочет силой вернуть Крым 8 февраля 2022
Dailystorm - «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?»: Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон на переговорах в Кремле заключили сделку, которая должна помочь снизить напряжение в ситуации с Украиной, писала Financial Time, ссылаясь на источники. Президент России, по сведениям издания, пообещал не предпринимать новые «военные инициативы», а также условился вывести из Белоруссии 30 тысяч солдат после февральских учений «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщает


Также Путин на встрече с Макроном заявил, что Россия готова вести переговоры о развертывании своих Вооруженных сил. Лидеры также условились продолжать переговоры о коллективной безопасности. Однако Песков рассказал изданию, что пока рано говорить о какой-то сделке Путина и Макрона. Он отметил, что Франции нужно обсудить эти инициативы с партнерами по Евросоюзу и НАТО.

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