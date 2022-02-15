В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам по Украине

Российский лидер Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности и о ситуации с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков CNN. При этом Песков напомнил, что именно президент России инициировал обсуждение гарантий безопасности.





«Президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России. И, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — подчеркнул официальный представитель Кремля.





На Западе, а также в Киеве неоднократно высказываются о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По мнению пресс-секретаря президента России, Москва ни для кого не представляет угрозу. Также он не исключил возможность провокаций. Песков при этом предупредил: попытки силового решения кризиса на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут иметь очень серьезные последствия, а Западу не следует накачивать Украину оружием.





Ранее входящие в G7 страны заявили о готовности ввести экономические и финансовые санкции против Москвы в случае вторжения РФ на Украину. В G7 отметили, что «любая дальнейшая военная агрессия» России против Украины будет встречена «быстрым и скоординированным силовым ответом».

Неформальный международный клуб G7 основан в 1975 году для согласования подходов к актуальным международным проблемам. В состав вошли Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США.





При этом 12 февраля в МИД РФ выпустили заявление, что сейчас против России ведется скоординированная информационная атака с целью дискредитации справедливых требований РФ по гарантиям безопасности. Власти стран Запада и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг ситуации на Украине.





14 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел отдельные видео-переговоры с главами министерств иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность высоким уровнем напряженности вокруг Украины.