Власти США призвали американцев бежать из Белоруссии и Приднестровья

Власти США рекомендовали американцам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины.Такой призыв содержится в заявлении Госдепа. В ведомстве, в частности, предупредили соотечественников о непредсказуемой ситуации и повышенной напряженности в регионе.
«Не совершайте поездок в Белоруссию из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», — указывается в документе Госдепа.
Отмечается, что американцам, находящимся на территории Белоруссии, надо «незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом». Также в ведомстве напомнили, что 31 января 2022 года Госдеп «распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске». Американцам, находящимся в Белоруссии или рассматривающим возможность поехать туда, стоит учитывать: ситуация является непредсказуемой, а в регионе наблюдается повышенная напряженность, отметили в Госдепе.
В еще одном заявлении ведомства говорится, что гражданам США лучше не посещать Молдавию из-за риска заболеть коронавирусом, «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины». Еще одна причина, по мнению дипведомства, — неразрешенный конфликт между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями.
Ранее американский лидер Джо Байден призвал соотечественников, которые в данный момент находятся на территории Украины, покинуть страну «сейчас». Ситуация в этой республике рискует выйти из-под контроля «очень быстро», полагает Байден. Глава Белого дома также считает, что в случае возникновения на Украине прямого конфликта между солдатами России и США наступит «мировая война».
Аналогичное послание к американцам выпустил ранее и Госдеп. Ведомство призвало соотечественников не посещать Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Американцам, которые уже находятся в стране, было настоятельно рекомендовано покинуть украинским территорию коммерческим или частным транспортом.
14 февраля глава МИД Японии Есимаса Хаяси призвал своих соотечественников оперативно покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. Ведомство уже приняло решение сократить численность посольства страны на Украине. Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он поручил создать кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.