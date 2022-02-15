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Власти США призвали американцев бежать из Белоруссии и Приднестровья
Ранее Штаты открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины соотечественников undefined
Новости

Власти США призвали американцев бежать из Белоруссии и Приднестровья

Ранее Штаты открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины соотечественников

Власти США рекомендовали американцам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины.Такой призыв содержится в заявлении Госдепа. В ведомстве, в частности, предупредили соотечественников о непредсказуемой ситуации и повышенной напряженности в регионе.


«Не совершайте поездок в Белоруссию из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», — указывается в документе Госдепа.


Отмечается, что американцам, находящимся на территории Белоруссии, надо «незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом». Также в ведомстве напомнили, что 31 января 2022 года Госдеп «распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске». Американцам, находящимся в Белоруссии или рассматривающим возможность поехать туда, стоит учитывать: ситуация является непредсказуемой, а в регионе наблюдается повышенная напряженность, отметили в Госдепе.


В еще одном заявлении ведомства говорится, что гражданам США лучше не посещать Молдавию из-за риска заболеть коронавирусом, «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины». Еще одна причина, по мнению дипведомства, — неразрешенный конфликт между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями.

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Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Президент США полагает, что ситуация на Украине может выйти из-под контроля «очень быстро» 11 февраля 2022
Dailystorm - Байден призвал американцев бежать с Украины и не исключил, что будет «мировая война»

Ранее американский лидер Джо Байден призвал соотечественников, которые в данный момент находятся на территории Украины, покинуть страну «сейчас». Ситуация в этой республике рискует выйти из-под контроля «очень быстро», полагает Байден. Глава Белого дома также считает, что в случае возникновения на Украине прямого конфликта между солдатами России и США наступит «мировая война».


Аналогичное послание к американцам выпустил ранее и Госдеп. Ведомство призвало соотечественников не посещать Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Американцам, которые уже находятся в стране, было настоятельно рекомендовано покинуть украинским территорию коммерческим или частным транспортом.

Власти Японии отозвали дипломатов с Украины и призвали соотечественников покинуть страну из-за угрозы войны

Создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины 14 февраля 2022
Dailystorm - Власти Японии отозвали дипломатов с Украины и призвали соотечественников покинуть страну из-за угрозы войны

14 февраля глава МИД Японии Есимаса Хаяси призвал своих соотечественников оперативно покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. Ведомство уже приняло решение сократить численность посольства страны на Украине. Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида провел экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он поручил создать кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.

#белоруссия #приднестровье #госдепартамент #сша #япония #украина #эвакуация
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