Власти США призвали американцев бежать из Белоруссии и Приднестровья

Власти США рекомендовали американцам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины.Такой призыв содержится в заявлении Госдепа. В ведомстве, в частности, предупредили соотечественников о непредсказуемой ситуации и повышенной напряженности в регионе.





«Не совершайте поездок в Белоруссию из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд», — указывается в документе Госдепа.





Отмечается, что американцам, находящимся на территории Белоруссии, надо «незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом». Также в ведомстве напомнили, что 31 января 2022 года Госдеп «распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске». Американцам, находящимся в Белоруссии или рассматривающим возможность поехать туда, стоит учитывать: ситуация является непредсказуемой, а в регионе наблюдается повышенная напряженность, отметили в Госдепе.





В еще одном заявлении ведомства говорится, что гражданам США лучше не посещать Молдавию из-за риска заболеть коронавирусом, «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины». Еще одна причина, по мнению дипведомства, — неразрешенный конфликт между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями.