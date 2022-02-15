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В России резко подорожало оформление завещания у нотариуса
Стоимость услуги за месяц взлетела на 18% undefined
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В России резко подорожало оформление завещания у нотариуса

Стоимость услуги за месяц взлетела на 18%

С января в России резко подорожало оформление завещания у нотариуса. За первый месяц 2022 года стоимость услуги взлетела на 18,1% в среднем по стране, сообщили в Росстате. В ведомстве уточнили, что в ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50-80%. При этом стоимость оформления завещания в Москве не увеличилась.


Отмечается, что подобный месячный рост оказался рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний. Они ведутся Росстатом с 2009 года. В январе 2015 года услуга за 30 календарных дней выросла в цене на 17,95%.


Согласно данным ведомства, тарифы на оформление завещаний в январе поднялись очень неравномерно в разных субъектах РФ. В частности, в Томской области и Якутии они взлетели примерно на 80%. Но в 23 российских регионах, включая столицу и Московскую область, цены на эту услугу вообще не претерпели изменений.


Нотариусы — юристы, действующие от лица государства. При этом их деятельность не является коммерческой, а тарифы на их услуги регулируются властями. Цена нотариального действия складывается из двух частей — установленного федеральным законом тарифа (или госпошлины) и платы за «услуги правового и технического характера» (УПТХ).

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Известно, что тариф и размер госпошлин неизменны и закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате». Для удостоверения завещания это 100 рублей. Основная часть стоимости нотариальных услуг складывается из цены УПТХ. Так, в Москве цена для удостоверения завещания равняется 2400 рублям. В среднем по России в январе 2022 года стоимость удостоверения завещания была 2367 рублей. В 2021 году данная услуга равнялась 1950 рублям.


Ранее сообщалось, что в РФ могут вырасти цены на отделочные стройматериалы и древесные плиты до 10%. Причина кроется в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства (меламин), писали «Известия». Поднять пошлины предложила Евразийская экономическая комиссия, после того как «Невинномысский азот» посетовал на демпинг со стороны китайских поставщиков.

#завещание #россияне #рост цен #нотариус #регионы
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