С января в России резко подорожало оформление завещания у нотариуса. За первый месяц 2022 года стоимость услуги взлетела на 18,1% в среднем по стране, сообщили в Росстате. В ведомстве уточнили, что в ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50-80%. При этом стоимость оформления завещания в Москве не увеличилась.





Отмечается, что подобный месячный рост оказался рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний. Они ведутся Росстатом с 2009 года. В январе 2015 года услуга за 30 календарных дней выросла в цене на 17,95%.





Согласно данным ведомства, тарифы на оформление завещаний в январе поднялись очень неравномерно в разных субъектах РФ. В частности, в Томской области и Якутии они взлетели примерно на 80%. Но в 23 российских регионах, включая столицу и Московскую область, цены на эту услугу вообще не претерпели изменений.





Нотариусы — юристы, действующие от лица государства. При этом их деятельность не является коммерческой, а тарифы на их услуги регулируются властями. Цена нотариального действия складывается из двух частей — установленного федеральным законом тарифа (или госпошлины) и платы за «услуги правового и технического характера» (УПТХ).