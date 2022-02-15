В Британии указали на невежество и «позор» Трасс на переговорах с Лавровым в Москве

Журналистка Мэри Дежевски в статье для интернет-журнала Spiked выразила мнение, что глава МИД Британии Лиз Трасс опозорилась на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По словам обозревателя, у Трасс было высокомерное поведение и министр выставила себя невеждой во время переговоров в российской столице.





В публикации журналистка указала, что Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, но за это время ей удалось «подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии». В частности, это такие черты, как «высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», написала Дежевски. «К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — добавила обозреватель.





Она также напомнила про казус, когда глава МИД Британии во время переговоров с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Эта ошибка, как считает обозреватель, заставила задуматься о цели поездки Трасс в Москву. «Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?» — не скрывала возмущения Дежевски.





Журналистка предположила, что Трасс, находясь в России, хотела повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер. Но при этом, по мнению обозревателя, британскому министру не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами, свойственных Тэтчер.