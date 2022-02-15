В Британии указали на невежество и «позор» Трасс на переговорах с Лавровым в Москве

Журналистка Мэри Дежевски в статье для интернет-журнала Spiked выразила мнение, что глава МИД Британии Лиз Трасс опозорилась на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По словам обозревателя, у Трасс было высокомерное поведение и министр выставила себя невеждой во время переговоров в российской столице.
В публикации журналистка указала, что Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, но за это время ей удалось «подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии». В частности, это такие черты, как «высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», написала Дежевски. «К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — добавила обозреватель.
Она также напомнила про казус, когда глава МИД Британии во время переговоров с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Эта ошибка, как считает обозреватель, заставила задуматься о цели поездки Трасс в Москву. «Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?» — не скрывала возмущения Дежевски.
Журналистка предположила, что Трасс, находясь в России, хотела повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер. Но при этом, по мнению обозревателя, британскому министру не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами, свойственных Тэтчер.
Глава МИД Британии ранее стала объектом насмешек со стороны ирландского журналиста Брайана Макдональда. Он посчитал нелепым внешний вид Трасс во время визита в Москву. Макдональд, в частности, указал, что в день приезда Трасс в столице России было два градуса тепла, но глава МИД была одета в меховую шапку и шубу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры Лаврова с Трасс свелись к «озвучиванию твитов» с британской стороны. По мнению Захаровой, появилось «такое, знаете, клиповое сознание». «И вот теперь сознание твитовое… Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это уже и есть передача смысла. Все туда можно уложить», — заключила официальный представитель МИД России.
Сам Лавров по итогам дискуссии назвал диалог с Трасс «немого с глухим». Министр посетовал, что британские коллеги попросту не хотят слышать факты, демонстрирующие необоснованность заявлений Запада о подготовке нападения России на Украину. По мнению Лаврова, отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего, однако это происходит не по вине российской стороны.
31 января 2022 года Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии, что «российским олигархам» может грозить конфискация собственности. Дипломат отметила: если Трасс удастся это сделать, британка в награду получит знак «За взаимодействие». Также Захарова напомнила британскому министру о списке коррупционеров, которых Россия просила Лондон выдать.
Газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине, ранее сообщила, что власти Британии разрабатывают блок санкций против РФ на случай ее «вторжения» на Украину. Ограничения предполагают заморозку активов российских энергетических компаний, «связанных с Кремлем». Издание уточнило, что также новые санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство лицам, имеющим «стратегическое значение» для российских властей.