Канада передаст Украине снайперские винтовки и пулеметы для защиты от «агрессии» России

Канада передаст Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, карабины и патроны на сумму 6,1 миллиона долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, вооружение нужно Киеву, чтобы «удержать Россию от агрессии». Правительство Канады также намерено выделить Украине кредит в размере 390 миллионов долларов.





«Оборудование включает пулеметы, пистолеты и ружья, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства», — уточняется в заявлении Минобороны Канады.





При этом Трюдо рассказал, что Оттава приняла решение предоставить Киеву летальное вооружение после консультаций с украинской стороной. Также власти Канады сообщали ранее лишь о поставках униформы и другого оборудования для армии Украины. Целью предоставления военной помощи Украине в Минобороны назвали «защиту от нежелательной и усиливающейся агрессии России».





Сам Трюдо отметил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку. Кроме того, канадский премьер объявил о выделении дополнительного кредита на сумму примерно 390 миллионов долларов США Киеву. Эти средства, как уточнил Трюдо, будут направлены для поддержания экономической устойчивости Украины. Кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным Оттавой в январе текущего года.