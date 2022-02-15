Канада передаст Украине снайперские винтовки и пулеметы для защиты от «агрессии» России

Канада передаст Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, карабины и патроны на сумму 6,1 миллиона долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, вооружение нужно Киеву, чтобы «удержать Россию от агрессии». Правительство Канады также намерено выделить Украине кредит в размере 390 миллионов долларов.
«Оборудование включает пулеметы, пистолеты и ружья, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства», — уточняется в заявлении Минобороны Канады.
При этом Трюдо рассказал, что Оттава приняла решение предоставить Киеву летальное вооружение после консультаций с украинской стороной. Также власти Канады сообщали ранее лишь о поставках униформы и другого оборудования для армии Украины. Целью предоставления военной помощи Украине в Минобороны назвали «защиту от нежелательной и усиливающейся агрессии России».
Сам Трюдо отметил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку. Кроме того, канадский премьер объявил о выделении дополнительного кредита на сумму примерно 390 миллионов долларов США Киеву. Эти средства, как уточнил Трюдо, будут направлены для поддержания экономической устойчивости Украины. Кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным Оттавой в январе текущего года.
В ночь на 4 февраля Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет C-177 Globemaster с нелетальным вооружением. Об этом сообщило в своем Twitter минобороны страны. Известно, что до этого министр национальной обороны Канады Анита Ананд была на Украине с двухдневным визитом. Она провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Министр также объявила о передислокации канадских войск на территории Украины западнее Днепра. «Наши вооруженные силы, например, переместились к западу от реки Днепр, и мы будем продолжать принимать все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших сил», — говорила Ананд. После этого Резников сообщил, что власти Канады решили выделить 268 миллионов долларов на военную поддержку Киева.
27 января Трюдо рассказал, что нахождение канадских военных инструкторов на Украине в рамках операции Unifier продлится до 2025 года. Численность контингента при этом обещают увеличить до 400 человек (на текущий момент 200). В рамках операции Unifier вооруженные силы Канады занимаются обучением украинских силовиков, началась она 14 апреля 2015 года.
Посол России в Оттаве Олег Степанов подверг критике решение властей Канады. Дипломат полагает, что страны Запада поставками оружия «подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа». По словам Степанова, такие шаги Канады не приближают мир и это только «продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине».
Дипломат добавил, что Россия призывает правительство Канады отказаться от подобных действий и вместо этого «использовать свое особое влияние на власти в Киеве». Их, как отметил Степанов, следует усадить за стол переговоров с Донецком и Луганском и побудить к полному и беспрекословному выполнению Минских соглашений.