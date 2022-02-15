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В МОК предположили, что допинг попал в организм фигуристки Валиевой из-за ее дедушки
Сама спортсменка призналась, что эмоционально устала в связи со скандалом на Олимпиаде Камила Валиева
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В МОК предположили, что допинг попал в организм фигуристки Валиевой из-за ее дедушки

Сама спортсменка призналась, что эмоционально устала в связи со скандалом на Олимпиаде

Камила Валиева Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд считает, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. По словам Освальда, это стало уважительной причиной, чтобы Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение 15-летней Валиевой. Сама спортсменка призналась, что эмоционально устала из-за допингового скандала с ее участием на Играх в Пекине.


7 февраля команда России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.


Сама Валиева в рамках командного турнира была лидером в короткой и произвольной программах. Россиянка также стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх. Это произошло в произвольной программе, когда Валиева сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде. Однако церемония награждения победителей командного турнира не состоялась.

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«Я радуюсь, но эмоционально устала»: Валиева рассказала, что счастлива находиться на Олимпиаде

Российская фигуристка пообещала стараться во время выступления 14 февраля 2022
Dailystorm - «Я радуюсь, но эмоционально устала»: Валиева рассказала, что счастлива находиться на Олимпиаде

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в крови Валиевой найдено запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно запретило фигуристке выступать на Олимпиаде. Но Валиева оперативно оспорила это решение. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на странности в ситуации с допинг-пробой Валиевой. Поздняков пояснил, что по правилам Всемирного антидопингового агентства на публикацию результатов пробы фигуристки должно было уйти не больше 20 дней.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Кремль поддерживает Валиеву. «И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!»заявил Песков. В Кремле полагают, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призвал дождаться завершения разбирательств.


14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Таким образом фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпиаде. Причиной стал статус «защищенного лица» фигуристки (ей не исполнилось 16 лет) и позднее извещение о положительной допинг-пробе. Гендиректор CAS Мэтью Риб отметил, что присутствуют некоторые юридические моменты, в которых нет вины Валиевой. По словам Риба, это решение принято тремя независимыми арбитрами, которые специализируются на спортивном праве.


Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) выпустил заявление, в котором осудил CAS за неприменение санкций в отношении российской фигуристки. В Штатах считают, что «это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту». В ответ председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в спекуляции на скандале по делу Валиевой.

Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Она выразила уверенность, что спортсменка не виновата в произошедшем 12 февраля 2022
Dailystorm - Тренер Тутберидзе предположила, что допинговый скандал с фигуристкой Валиевой могли спланировать

Фигуристка заявила, что рада решению CAS допустить ее до личного турнира на Олимпиаде. Валиева рассказала, что за последние дни сильно устала эмоционально, но счастлива находиться на Играх в Пекине, пообещав стараться во время выступления. Валиева выступит в короткой и произвольной программах, которые состоятся 15 и 17 февраля соответственно. Фигуристка также поблагодарила поклонников за поддержку и веру в нее. Исполком Международного олимпийского комитета выступил с заявлением, что на Играх-2022 не будет проводиться торжественная церемония награждения победителей турнира по женскому одиночному фигурному катанию, если Валиева окажется в тройке победителей.


Камила Валиева — действующая чемпионка России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70». Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

#олимпиада #скандал #валиева #допинг #мок #дедушка
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