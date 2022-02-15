В МОК предположили, что допинг попал в организм фигуристки Валиевой из-за ее дедушки

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд считает, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. По словам Освальда, это стало уважительной причиной, чтобы Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение 15-летней Валиевой. Сама спортсменка призналась, что эмоционально устала из-за допингового скандала с ее участием на Играх в Пекине.





7 февраля команда России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.





Сама Валиева в рамках командного турнира была лидером в короткой и произвольной программах. Россиянка также стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх. Это произошло в произвольной программе, когда Валиева сделала четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде. Однако церемония награждения победителей командного турнира не состоялась.