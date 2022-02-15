Суд в Москве заочно арестовал лидера украинской неонацистской организации «Маньяки: культ убийства»

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя украинской радикальной группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.») Егора Краснова по обвинению в массовом убийстве. Его уже объявили в розыск в рамках расследования формирования экстремистской организации и подготовки терактов — сейчас Краснов находится на Украине.





«В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.





По данным суда, Краснову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного заключения.





В ФСБ России неоднократно сообщали о задержании сторонников «М.К.У.» в различных регионах страны. Они были причастны к подготовке терактов, убийствам и другим преступлениям.





По оценке российских спецслужб, именно Краснов был вдохновителем акций своих сподвижников. Сотрудники правоохранительных органов считают, что своей деятельностью обвиняемый занимается под покровительством спецслужб Украины.





Впервые о задержании сторонников «М.К.У.» в России в ФСБ сообщили в марте 2021 года: 13 неонацистов задержали в Геленджике, еще одного — в Ярославле. В дальнейшем в ряде других городов сообщали о задержании экстремистов из этого сообщества.