Новости
Новости
St
Суд в Москве заочно арестовал лидера украинской неонацистской организации «Маньяки: культ убийства»
Егор Краснов обвиняется в массовом убийстве и подготовке терактов undefined
Новости

Суд в Москве заочно арестовал лидера украинской неонацистской организации «Маньяки: культ убийства»

Егор Краснов обвиняется в массовом убийстве и подготовке терактов

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя украинской радикальной группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.») Егора Краснова по обвинению в массовом убийстве. Его уже объявили в розыск в рамках расследования формирования экстремистской организации и подготовки терактов — сейчас Краснов находится на Украине.


«В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.


По данным суда, Краснову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного заключения.


В ФСБ России неоднократно сообщали о задержании сторонников «М.К.У.» в различных регионах страны. Они были причастны к подготовке терактов, убийствам и другим преступлениям.


По оценке российских спецслужб, именно Краснов был вдохновителем акций своих сподвижников. Сотрудники правоохранительных органов считают, что своей деятельностью обвиняемый занимается под покровительством спецслужб Украины.


Впервые о задержании сторонников «М.К.У.» в России в ФСБ сообщили в марте 2021 года: 13 неонацистов задержали в Геленджике, еще одного — в Ярославле. В дальнейшем в ряде других городов сообщали о задержании экстремистов из этого сообщества.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#арест #рф #обвинения #украина #суд #организация #неонацисты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»