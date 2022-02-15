Команда биатлонистов России завоевала бронзу Олимпиады

Российские биатлонисты финишировали третьими в эстафете 4х7,5 километра. За команду бежали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Золото завоевала сборная Норвегии, вторыми стали представители Франции.
У российской команды были огромные шансы победить в эстафете. Перед последним огневым рубежом отечественные стреляющие лыжники лидировали почти с минутным отрывом. Однако Эдуард Латыпов не справился с волнением и усталостью, допустив целых пять промахов. В результате биатлонист ушел на два штрафных круга.
Тем не менее Латыпов боролся до конца на дистанции и все-таки принес бронзу команде. После финиша биатлонист рухнул на снег и не смог сдержать слез от досады из-за упущенной награды высшей пробы.
Это третья медаль российских биатлонистов в олимпийском Пекине. Ранее были две бронзы. Первая награда добыта в смешанной эстафете, а вторую 13 февраля принес стране Латыпов в гонке преследования на дистанции 12,5 километра.
Биатлонист допустил один промах на заключительном рубеже и отстал от победителя — француза Кентена Фийона Майена — на 35,3 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Тарьей Бе.
Эдуарду Латыпову 27 лет. Спортсмен представляет общество ЦСКА. Биатлонист завоевал вторую олимпийскую награду в карьере. Ранее на Играх в Пекине Латыпов оказался бронзовым призером в смешанной эстафете. В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды.
Таким образом он завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона. В последний раз стреляющие лыжники выигрывали личную олимпийскую медаль в 2014 году в Сочи, когда Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.