Команда биатлонистов России завоевала бронзу Олимпиады

У российской команды были огромные шансы победить в эстафете. Перед последним огневым рубежом отечественные стреляющие лыжники лидировали почти с минутным отрывом. Однако Эдуард Латыпов не справился с волнением и усталостью, допустив целых пять промахов. В результате биатлонист ушел на два штрафных круга.





Тем не менее Латыпов боролся до конца на дистанции и все-таки принес бронзу команде. После финиша биатлонист рухнул на снег и не смог сдержать слез от досады из-за упущенной награды высшей пробы.