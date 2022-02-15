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Команда биатлонистов России завоевала бронзу Олимпиады
Залогом успеха отечественных спортсменов стала удачная стрельба undefined
Новости

Команда биатлонистов России завоевала бронзу Олимпиады

Залогом успеха отечественных спортсменов стала удачная стрельба

Российские биатлонисты финишировали третьими в эстафете 4х7,5 километра. За команду бежали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Золото завоевала сборная Норвегии, вторыми стали представители Франции.

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У российской команды были огромные шансы победить в эстафете. Перед последним огневым рубежом отечественные стреляющие лыжники лидировали почти с минутным отрывом. Однако Эдуард Латыпов не справился с волнением и усталостью, допустив целых пять промахов. В результате биатлонист ушел на два штрафных круга.


Тем не менее Латыпов боролся до конца на дистанции и все-таки принес бронзу команде. После финиша биатлонист рухнул на снег и не смог сдержать слез от досады из-за упущенной награды высшей пробы.

Это третья медаль российских биатлонистов в олимпийском Пекине. Ранее были две бронзы. Первая награда добыта в смешанной эстафете, а вторую 13 февраля принес стране Латыпов в гонке преследования на дистанции 12,5 километра.


Биатлонист допустил один промах на заключительном рубеже и отстал от победителя — француза Кентена Фийона Майена — на 35,3 секунды. Вторым к финишу пришел норвежец Тарьей Бе.

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Эдуарду Латыпову 27 лет. Спортсмен представляет общество ЦСКА. Биатлонист завоевал вторую олимпийскую награду в карьере. Ранее на Играх в Пекине Латыпов оказался бронзовым призером в смешанной эстафете. В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды.


Таким образом он завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона. В последний раз стреляющие лыжники выигрывали личную олимпийскую медаль в 2014 году в Сочи, когда Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

#олимпиада #биатлон #сборная россии #латыпов
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