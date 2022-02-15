Алексей Навальный встретился с женой на заседании по новому делу о мошенничестве

Соратник Навального Леонид Волков, который включен в список экстремистов Росфинмониторинга, отметил в Twitter «редчайший случай» на процессе по делу Навального. «Подсудимый на уголовном процессе в российском суде — рядом с адвокатами, а не в клетке. Правда, для этого пришлось проводить весь «суд» в клетке», — написал Волков.





На заседание в Покров приехали несколько десятков журналистов. Их не пустили в зал, где проходит заседание, они смотрят его по видеотрансляции.





Юлия Навальная 14 февраля в Instagram рассказала, что 16 февраля у нее с мужем должно было состояться длительное свидание, которое положено заключенным всего четыре раза в год. Она считает, что заседание специально назначили на 15 февраля, чтобы политик не мог увидеться с семьей.





Суд будет рассматривать объединенные в одно производство дело о мошенничестве, возбужденное в конце декабря 2020 года, и дело о неуважении к суду, о котором стало известно в мае 2021-го. Следствие полагает, что Алексей Навальный незаконно потратил в личных целях более 356 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований. Кроме того, следователи считают, что на судебном процессе в начале 2021 года политик оскорблял судью и других участников судебного разбирательства.





Навального арестовали 17 января 2021 года. В феврале суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.