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Алексей Навальный встретился с женой на заседании по новому делу о мошенничестве
На процессе объявили технический перерыв undefined
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Алексей Навальный встретился с женой на заседании по новому делу о мошенничестве

На процессе объявили технический перерыв

Политик Алексей Навальный встретился и обнялся с женой Юлией на заседании по новому делу о мошенничестве. На процессе объявили технический перерыв. Выездное заседание Лефортовского суда Москвы проходит в колонии №2 в городе Покрове Владимирской области.


Юлия Навальная сначала сидела рядом с мужем и адвокатами. Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова начала выездное заседание, а затем объявила технический перерыв. Юлия и Алексей Навальные обнялись.

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Соратник Навального Леонид Волков, который включен  в список экстремистов Росфинмониторинга, отметил в Twitter «редчайший случай» на процессе по делу Навального. «Подсудимый на уголовном процессе в российском суде — рядом с адвокатами, а не в клетке. Правда, для этого пришлось проводить весь «суд» в клетке», — написал Волков.


На заседание в Покров приехали несколько десятков журналистов. Их не пустили в зал, где проходит заседание, они смотрят его по видеотрансляции.


Юлия Навальная 14 февраля в Instagram рассказала, что 16 февраля у нее с мужем должно было состояться длительное свидание, которое положено заключенным всего четыре раза в год. Она считает, что заседание специально назначили на 15 февраля, чтобы политик не мог увидеться с семьей. 


Суд будет рассматривать объединенные в одно производство дело о мошенничестве, возбужденное в конце декабря 2020 года, и дело о неуважении к суду, о котором стало известно в мае 2021-го. Следствие полагает, что Алексей Навальный незаконно потратил в личных целях более 356 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований. Кроме того, следователи считают, что на судебном процессе в начале 2021 года политик оскорблял судью и других участников судебного разбирательства.


Навального арестовали 17 января 2021 года. В феврале суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. 

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#суд #навальный #колония
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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»