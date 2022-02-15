Количество выздоровлений после COVID-19 в России за сутки увеличилось более чем на 40%

В федеральном оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в связи с выздоровлением после COVID-19 было выписано 137 881 человек — на 41,9% больше, чем днем ранее. Количество новых случаев заражения сократилось до 166 631.





Согласно данным оперштаба, подтверждено 704 летальных исхода. Количество госпитализаций составило 21 833 — на 108,9% меньше, чем 14 февраля.





Больше всего заболевших зафиксировали в Москве — 8160, Красноярском крае — 7122 и Санкт-Петербурге — 7091 человек. Количество заболеваний в Подмосковье сократилось до 4262 случаев за сутки.







