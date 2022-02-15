Новости
Новости
St
Количество выздоровлений после COVID-19 в России за сутки увеличилось более чем на 40%
Количество выявленных заражений сократилось до 166 631 нового случая undefined
Новости

Количество выздоровлений после COVID-19 в России за сутки увеличилось более чем на 40%

Количество выявленных заражений сократилось до 166 631 нового случая

В федеральном оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в связи с выздоровлением после COVID-19 было выписано 137 881 человек — на 41,9% больше, чем днем ранее. Количество новых случаев заражения сократилось до 166 631.


Согласно данным оперштаба, подтверждено 704 летальных исхода. Количество госпитализаций составило 21 833 — на 108,9% меньше, чем 14 февраля.


Больше всего заболевших зафиксировали в Москве — 8160, Красноярском крае — 7122 и Санкт-Петербурге — 7091 человек. Количество заболеваний в Подмосковье сократилось до 4262 случаев за сутки.



Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Роспотребнадзоре разработали прибор для выявления COVID-19 на ранних стадиях

Изобретение основано на принципах генной инженерии, сообщили ученые 14 февраля 2022
Dailystorm - В Роспотребнадзоре разработали прибор для выявления COVID-19 на ранних стадиях

Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую технологию, за счет которой стало возможным выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях. Она станет основой новой тест-системы.


13 февраля директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков сообщил, что человечество успело дать инфекции своевременный отпор. Отмечается, что при отсутствии вакцин против COVID-19 могло умереть 2% населения Земли.

#пандемия #ковид #вакцинация #covid-19 #коронавирус
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»