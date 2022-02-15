Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в командной гонке преследования. В финальном забеге отечественные спортсмены уступили лишь Норвегии.
В составе команды России в Пекине выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. В полуфинале командной гонки преследования россияне обыграли США. Причем команда показала результат 3.22,96, побив таким образом олимпийский рекорд (3.37,08).
В утешительном финале Игр бронзовые медали завоевали американские конькобежцы, которые опередили сборную Нидерландов.
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