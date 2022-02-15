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Экс-помощник президента Сурков написал статью о границах России и допустил их передел
Политик предположил возвращение РФ к границам империи 1918 года undefined
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Экс-помощник президента Сурков написал статью о границах России и допустил их передел

Политик предположил возвращение РФ к границам империи 1918 года

Бывший помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков написал новую статью с рассуждениями о геополитике. В публикации речь идет о границах России. Сурков допустил вариант, что возможен их передел и возвращение страны к границам Российской империи. Бывший помощник Путина ранее призвал силой (и не только военной) вернуть Украину, отметив, что мир «реально устает» от Киева.


Экс-помощник президента выразил мнение, что ландшафт определяет характер государств. Он привел пример, что жители равнин отличаются от горцев, а морские державы от континентальных. При этом, как отметил Сурков, «размер территории имеет значение».


В своей новой статье Сурков вспомнил, как в феврале 1918 года состоялось «историческое (и отчасти истерическое) заседание ЦК партии большевиков», на котором утвердили решение о заключении мира с Германией. Брестский мир получил еще одно название — «похабный», вспоминает политик.


По его словам, Брестский мир «получился прямо оскорбительный», ведь по новым условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. «Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен, — заключил Сурков. — Унизительный «договор» был, по иронии судьбы, отменен не Россией, а ее бывшими (покинутыми ей) союзниками. В том же 18 году». (Орфография и пунктуация сохранены).


Однако, как считает экс-помощник президента, начавшийся в 1918 году прошлого века распад России на самом деле не прекратился. Сурков сравнил СССР с чернобыльским саркофагом, внутри которого «продолжались реакции деления, разложения и отчуждения».


Политик также обратил внимание, что если сравнить современную карту европейской части России с картой, утвержденной Брестским миром, — «вряд ли найдется много отличий». По мнению Суркова, западная граница нынешней РФ «почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики», пойдя на поводу у немцев.


«Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира». Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам», — размышляет эскс-помощник главы государства. Он добавил в конце публикации, что РФ «немыслимо оставаться в границах похабного мира».

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Сурков призвал силой вернуть Украину

Бывший помощник Владимира Путина считает, что мир «реально устает» от Киева 11 июня 2021
Dailystorm - Сурков призвал силой вернуть Украину

Ранее Сурков в ходе беседы с основателем Telegram-канала WarGonzo Семеном Пеговым и лидером «Союза добровольцев Донбасса» Александром Бородаем заметил, что Русский мир — это те места, где люди ценят русскую культуру, боятся российского оружия и уважают Путина. Политик придерживается такой точки зрения, что благодаря успехам ополченцев Донбасса получилось успешно для Москвы и остального «русского мира» заключить Минские соглашения. Мало кто может похвастать таким влиянием, как Россия, подчеркнул политик.


11 июня 2021 года Сурков призвал силой вернуть Украину. Экс-помощник Путина при этом не уточнил, какую именно силу нужно использовать, отметив, что она бывает не только военная, но и политического, и экономического характера. На высказывание Суркова сразу же отреагировал экс-президент Украины Леонид Кравчук. Он считает, что влияние России на пространстве бывшего СССР снижается, а Украина наращивает политическую мощь и реформирует армию. США никогда не оставят Украину «один на один» с Россией, заверил Кравчук.

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Dailystorm - Война за американское наследство и власть без депутатов: Сурков написал статью о будущем

Владислав Сурков был помощником Путина в период с 2013-го по 2020 год, а также в 2004-2008 годах. До этого он являлся замруководителя администрации президента. На посту советника президента Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. При посредничестве Суркова заключались первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) Минские соглашения. Сурков являлся спецпредставителем президента РФ по Украине.

#сурков #российская империя #границы #политика #статья #украина #ссср
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