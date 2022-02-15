Экс-помощник президента Сурков написал статью о границах России и допустил их передел

Бывший помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков написал новую статью с рассуждениями о геополитике. В публикации речь идет о границах России. Сурков допустил вариант, что возможен их передел и возвращение страны к границам Российской империи. Бывший помощник Путина ранее призвал силой (и не только военной) вернуть Украину, отметив, что мир «реально устает» от Киева.





Экс-помощник президента выразил мнение, что ландшафт определяет характер государств. Он привел пример, что жители равнин отличаются от горцев, а морские державы от континентальных. При этом, как отметил Сурков, «размер территории имеет значение».





В своей новой статье Сурков вспомнил, как в феврале 1918 года состоялось «историческое (и отчасти истерическое) заседание ЦК партии большевиков», на котором утвердили решение о заключении мира с Германией. Брестский мир получил еще одно название — «похабный», вспоминает политик.





По его словам, Брестский мир «получился прямо оскорбительный», ведь по новым условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. «Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен, — заключил Сурков. — Унизительный «договор» был, по иронии судьбы, отменен не Россией, а ее бывшими (покинутыми ей) союзниками. В том же 18 году». (Орфография и пунктуация сохранены).





Однако, как считает экс-помощник президента, начавшийся в 1918 году прошлого века распад России на самом деле не прекратился. Сурков сравнил СССР с чернобыльским саркофагом, внутри которого «продолжались реакции деления, разложения и отчуждения».





Политик также обратил внимание, что если сравнить современную карту европейской части России с картой, утвержденной Брестским миром, — «вряд ли найдется много отличий». По мнению Суркова, западная граница нынешней РФ «почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики», пойдя на поводу у немцев.





«Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира». Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам», — размышляет эскс-помощник главы государства. Он добавил в конце публикации, что РФ «немыслимо оставаться в границах похабного мира».