Минобороны объявило о возвращении военных в гарнизоны после учений

Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России продолжают комплекс мероприятий оперативной подготовки войск. В них участвуют «практически все» военные округа, флоты и Воздушно-десантные войска (ВДВ). На территории Белоруссии проводятся совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». Ранее сообщалось, что они продлятся до 20 февраля.





Войска Восточного военного округа и ВДВ вместе с белорусскими военными отрабатывают «отражение агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции».





На полигоне «Обуз-Лесновский» в Белоруссии 19 февраля пройдут учения по боевой стрельбе. «В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления», — сообщил представитель Минобороны России.





«В оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация», — добавил Конашенков. Учения также проходят на других полигонах на территории РФ.





После заявления Минобороны доллар и евро снизились более чем на рубль. Курс доллара составил 75,5 рубля. Это на рубль с лишним меньше уровня закрытия предыдущих торгов — 76,76 рубля. Евро упал на 1,03 рубля — до 85,69 рубля.