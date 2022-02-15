Новости
Новости
St
Минобороны объявило о возвращении военных в гарнизоны после учений
Подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт undefined
Новости

Минобороны объявило о возвращении военных в гарнизоны после учений

Подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что российские военные возвращаются в гарнизоны после окончания учений. Подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт. После заявления Минобороны рубль вырос по отношению к доллару и евро.


«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, — рассказал Конашенков в обращении, опубликованном в соцсетях Минобороны. — Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны». Отдельные подразделения доберутся в гарнизоны своим ходом в составе воинских колонн.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России продолжают комплекс мероприятий оперативной подготовки войск. В них участвуют «практически все» военные округа, флоты и Воздушно-десантные войска (ВДВ). На территории Белоруссии проводятся совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». Ранее сообщалось, что они продлятся до 20 февраля.


Войска Восточного военного округа и ВДВ вместе с белорусскими военными отрабатывают «отражение агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции».


На полигоне «Обуз-Лесновский» в Белоруссии 19 февраля пройдут учения по боевой стрельбе. «В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления», — сообщил представитель Минобороны России.


«В оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация», — добавил Конашенков. Учения также проходят на других полигонах на территории РФ.


После заявления Минобороны доллар и евро снизились более чем на рубль. Курс доллара составил 75,5 рубля. Это на рубль с лишним меньше уровня закрытия предыдущих торгов — 76,76 рубля. Евро упал на 1,03 рубля — до 85,69 рубля.

Канада передаст Украине снайперские винтовки и пулеметы для защиты от «агрессии» России

Киев также получит кредит от Оттавы в размере 390 миллионов долларов 15 февраля 2022
Dailystorm - Канада передаст Украине снайперские винтовки и пулеметы для защиты от «агрессии» России
#военные #минобороны #армия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»