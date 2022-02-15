В Москве пьяные мужчины изнасиловали девушку

В Москве задержали двух дворников, обвиняемых в изнасиловании 28-летней москвички на Вешняковской улице. Подозреваемые — уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, о чем РИА Новости сообщил источник издания в правоохранительных органах столицы.





«По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки», — сообщил он.





Собеседник издания сообщил, что о преступлении стало известно 13 февраля, когда в полицию обратился очевидец и сообщил о криках женщины и замеченных им двух мужчинах. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили жертву — 28-летнюю москвичку.





По данным следствия, в момент совершения преступления дворники находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчин возбудили дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»).





В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемых. Уже проведено опознание, очные ставки и иные следственные мероприятия.