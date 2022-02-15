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Канцлер Германии Шольц отказался сдавать ПЦР-тест и перед встречей с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Германский лидер намерен обсудить со своим российским коллегой проблему кризиса на Украине undefined
Новости

Канцлер Германии Шольц отказался сдавать ПЦР-тест и перед встречей с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Германский лидер намерен обсудить со своим российским коллегой проблему кризиса на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Перед началом встречи Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры будут очень долгими. Ключевая тема повести — кризис вокруг Украины.

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По информации источников телеканала Welt, вместе с Шольцем в Москву приехали почти 50 человек из делегации ФРГ. Свой, немецкий ПЦР-тест, не прибегая к услугам их российских коллег Шольц сдаст медкам из посольства Германии. При этом при сдаче Шольцем немецкого ПЦР-теста будут присутствовать российские специалисты, отмечают собеседник телеканала.


«Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, — приводит ТАСС слова Пескова. — Вполне можно предположить, что переговоры будут продолжительными, тем для обсуждения очень много, беспрецедентная напряженность в Европе, тема гарантий безопасности для России».


Шольц впервые проведет очные переговоры с Путиным в качестве главы германского правительства.


7 февраля в Москве прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Встреча продолжалась более пяти часов, уже в час ночи 8 февраля лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.


Обострение ситуации вокруг Украины продолжается с начала 2022 года. Западные СМИ сообщают, что Россия готовит вторжение. В Москве опровергают эти слухи.

Reuters: Макрон испугался отдавать свою ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным

Переговоры лидеров России и Франции прошли 7 февраля 11 февраля 2022
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#германия #ссср #шольц #вторая мировая
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