Канцлер Германии Шольц отказался сдавать ПЦР-тест и перед встречей с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

По информации источников телеканала Welt, вместе с Шольцем в Москву приехали почти 50 человек из делегации ФРГ. Свой, немецкий ПЦР-тест, не прибегая к услугам их российских коллег Шольц сдаст медкам из посольства Германии. При этом при сдаче Шольцем немецкого ПЦР-теста будут присутствовать российские специалисты, отмечают собеседник телеканала.





«Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, — приводит ТАСС слова Пескова. — Вполне можно предположить, что переговоры будут продолжительными, тем для обсуждения очень много, беспрецедентная напряженность в Европе, тема гарантий безопасности для России».





Шольц впервые проведет очные переговоры с Путиным в качестве главы германского правительства.





7 февраля в Москве прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и его российского коллеги Владимира Путина. Встреча продолжалась более пяти часов, уже в час ночи 8 февраля лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.





Обострение ситуации вокруг Украины продолжается с начала 2022 года. Западные СМИ сообщают, что Россия готовит вторжение. В Москве опровергают эти слухи.