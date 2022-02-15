Госдума приняла проект постановления об обращении к Путину по признанию ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали направление президенту России обращения о признании ДНР и ЛНР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что обращение будет направлено незамедлительно.





«На пленарном заседании депутатами принято решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», — заявил Володин.





Он отметил, что Киев все еще отказывается соблюдать Минские договоренности, в связи с чем наши соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. Признание ЛНР и ДНР позволит эту самую помощь оказать.





Депутаты Госдумы уверены, что основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз возможно только при условии признания их независимости. Также это положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР.