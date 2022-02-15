Варенье, джемы и маринованные арбузы из Казахстана можно купить на «Московских ярмарках»

В павильонах «Московских ярмарках» можно найти разные продукты из Казахстана: варенье, джемы и даже маринованные арбузы. На прилавках также есть икра из свеклы, аджика, салаты, чай, печенье и томатный сок.
Торговый представитель рассказала, какую еду в Казахстане традиционно ставят на праздничный стол: «Наше казахское блюдо — бешбармак и к нему аджику, она у нас представлена. Затем икра из свеклы. Очень вкусная! У нас ее покупают и потом еще приходят за ней несколько раз».
На «Московских ярмарках» можно купить популярные в качестве праздничной еды алма-атинские и ташкентские консервированные салаты, томатный сок, очищенные томаты в собственном соку. Также на прилавках покупатели найдут варенье с малиной из Казахстана, повидло из чернослива и абрикосов, конфеты, шоколад, печенье и редкий вид черного чая Al-Jannat Gold.
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. Цены не кусаются, в павильонах работают доброжелательные продавцы. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.