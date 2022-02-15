Варенье, джемы и маринованные арбузы из Казахстана можно купить на «Московских ярмарках»

В павильонах «Московских ярмарках» можно найти разные продукты из Казахстана: варенье, джемы и даже маринованные арбузы. На прилавках также есть икра из свеклы, аджика, салаты, чай, печенье и томатный сок.





Торговый представитель рассказала, какую еду в Казахстане традиционно ставят на праздничный стол: «Наше казахское блюдо — бешбармак и к нему аджику, она у нас представлена. Затем икра из свеклы. Очень вкусная! У нас ее покупают и потом еще приходят за ней несколько раз».