Депутаты Госдумы обратились к Мурашко из-за отказа роддома бесплатно отдать матери новорожденного

Депутаты Госдумы Яна Лантратова, Игорь Ананских и Сергей Шаргунов попросили министра здравоохранения России Михаила Мурашко провести проверку из-за сообщений об отказе роддома в Нижнем Новгороде бесплатно отдать матери новорожденного. Переехавшей из Донецка роженице две недели не отдавали ребенка из-за долга перед больницей. Она родила малыша 1 февраля.





«Прошу вас провести проверку по указанным в публикации фактам и в случае их подтверждения принять незамедлительные меры реагирования с целью недопущения нарушения прав новорожденного ребенка и его семьи», — говорится в обращении депутатов к Мурашко, которое есть в распоряжении Daily Storm.





Переехавшая из Донецка в Нижний Новгород Ирина Панова 14 февраля рассказала местному изданию, что ей не отдавали ребенка в роддоме №7 из-за долга перед больницей. «Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо заплатить 37 тысяч: шесть тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что я рожала без документов», — сообщила она.