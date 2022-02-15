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Депутаты Госдумы обратились к Мурашко из-за отказа роддома бесплатно отдать матери новорожденного
Переехавшей из Донецка в Нижний Новгород роженице не отдавали ребенка из-за долга перед больницей undefined
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Депутаты Госдумы обратились к Мурашко из-за отказа роддома бесплатно отдать матери новорожденного

Переехавшей из Донецка в Нижний Новгород роженице не отдавали ребенка из-за долга перед больницей

Депутаты Госдумы Яна Лантратова, Игорь Ананских и Сергей Шаргунов попросили министра здравоохранения России Михаила Мурашко провести проверку из-за сообщений об отказе роддома в Нижнем Новгороде бесплатно отдать матери новорожденного. Переехавшей из Донецка роженице две недели не отдавали ребенка из-за долга перед больницей. Она родила малыша 1 февраля.


«Прошу вас провести проверку по указанным в публикации фактам и в случае их подтверждения принять незамедлительные меры реагирования с целью недопущения нарушения прав новорожденного ребенка и его семьи», — говорится в обращении депутатов к Мурашко, которое есть в распоряжении Daily Storm.


Переехавшая из Донецка в Нижний Новгород Ирина Панова 14 февраля рассказала местному изданию, что ей не отдавали ребенка в роддоме №7 из-за долга перед больницей. «Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо заплатить 37 тысяч: шесть тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что я рожала без документов», — сообщила она.

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Панова сказала, что документы у нее украли в Москве. Ее муж сейчас тоже живет в Нижнем Новгороде, он родился в Ставропольском крае. У семьи нет свободных денег, поэтому они не смогли оплатить счет, выставленный роддомом. «Я не смогу заплатить. Я сказала, что у меня муж зарабатывает, но такой суммы не зарабатывает, чуть-чуть меньше. Но на ребенка у нас все есть — и смесь, и вещи. Ребенка мы можем содержать», — заверила женщина.


Когда Панова приехала в роддом вместе с журналистами во второй раз, 14 февраля, ей выдали ребенка и его свидетельство о рождении. Ее муж заявил, что не понимает, почему он должен платить за услуги государственного роддома, ведь у него есть гражданство России и обычно роды принимают бесплатно. Мужчина в ближайшее время планирует оформить на себя отцовство. В медицинском учреждении ему пообещали, что когда документы об отцовстве будут готовы, семье ничего не придется платить.

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#нижний новгород #мурашко #больница #роддом #госдума
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