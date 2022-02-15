Россия отказалась участвовать в запрошенной Киевом встрече по Венскому документу

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности предполагает, что при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.





Ранее Запад принялся обвинять Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве категорически отрицают подобные заявления, так как они используются для оправдания наращивания сил НАТО вблизи российских границ.