Россия отказалась участвовать в запрошенной Киевом встрече по Венскому документу

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия не станет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ. Запрошенные Киевом консультации должны начаться сегодня, 15 февраля, в 17:00 по московскому времени.
«Нет, не будем», — ответил дипломат журналистам на соответствующий вопрос.
13 февраля Украина созвала на встречу представителей стран, подписавших Венский документ, включая Россию. Подобное решение Киев приняли на фоне отказа российской стороны разъяснить подробности совместных военных учений России и Белоруссии.
Киев требовал от Москвы сообщить точные места проведения военной деятельности, дату ее завершения, количество военных формирований, а также указать задействованные типы вооружения и военной техники. На ответ правительству РФ давали 48 часов.
Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности предполагает, что при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.
Ранее Запад принялся обвинять Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве категорически отрицают подобные заявления, так как они используются для оправдания наращивания сил НАТО вблизи российских границ.