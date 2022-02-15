Слуцкий: Народ России готов к признанию Донецкой и Луганской народных республик

Депутаты Госдумы 15 февраля поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе заседания выступил с заявлением, что россияне готовы признать республики. Западу, обвиняющему Россию в нагнетании обстановки, следует прекратить устраивать провокации о якобы возможном нападении РФ на Украину, добавил он.





«Мы должны заявить президенту [России Владимиру Путину] о том, что народ России готов к признанию Донецкой и Луганской народных республик», — заявил Слуцкий.





По словам депутата, более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР погибли с момента признания актов о самоопределении республик: «Почти 60 тысяч человек ранены только за то, чтобы дети говорили на родном русском языке. Чтобы эти территории продолжали, как это и было в веках, оставаться частицей великого Русского мира».





За последние полгода сильно увеличились поставки оружия на территорию Украины из США, Великобритании, Литвы и ряда других стран, подчеркнул Слуцкий. При этом Запад обвиняет в нагнетании обстановки Россию.





Более 10 докладов мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили отсутствие тяжелого вооружения, происходящего из РФ, однако страны Евросоюза продолжают заявлять о возможном вторжении России на территорию Украины, отметил парламентарий.





«Россию подвергают в Евросовете санкциям за то, что мы якобы не выполняем Минские соглашения, — сказал он. — Но мы не можем их выполнить, мы являемся их инициатором, мы являемся их гарантом. Но мы не являемся их стороной. Сторонами, напомню, являются официально Киев и два региона юго-востока».





Слуцкий назвал «моментом истины» голосование за признание ДНР и ЛНР на фоне сообщений западных СМИ о нападении России на Украину. Он призвал депутатов определиться со своей позицией и донести до Путина, что более 40 миллионов украинцев используются Западом как «инструмент для деформации и маргинализации» образа России.