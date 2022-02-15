Стрелков назвал «плохим, но не худшим» решение о признании Россией ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы днем 15 февраля одобрили направление президенту России обращения о признании ДНР и ЛНР. Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков не понимает, как именно наша страна собирается признавать республики. Политик уверен, что заявления, звучащие в стенах Госдумы, так и не дойдут до фактической реализации.





«Каким образом РФ собирается признавать их? Это тот вопрос, ответ на который даже не ставится. <…> Говорить о том, что случится признание ДНР и ЛНР, я бы не стал», — сообщил он в рамках пресс-конференции Общественной службы новостей.





Политик уверен, что решение Госдумы «с высокой вероятностью» будет объявлено несвоевременным еще до «столкновения России с Украиной». При этом политик отметил, что решение это «плохое, но не худшее».





«Трудами чиновников в Кремле не осталось хороших решений. Есть плохие и очень плохие. Признание республик — плохое решение, но не самое худшее», — считает Стрелков.





Он уверен, что худшим решением в ситуации с ДНР и ЛНР было бы непризнание республик. Подобное позволило бы «партнерам» нанести удар.





Политик отметил, что даже если Россия признает ЛНР и ДНР и введет войска для защиты республик, это все равно станет подарком странам Запада, так как у них появится возможность заявлять о российской агрессии. При этом он уверен, что это единственная возможность отсрочить начало боевых действий.





«Это единственный шанс, что республики будут признаны. А уж останутся ли они в обгрызенном состоянии, буфером между Украиной и Россией, или станут образцом для переформатирования Украины — это уже вопрос будущего», — отметил Стрелков.