Комику Мирзализаде запретили приезжать в Россию до 2035 года

В МВД России приняли решение сократить срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет. Комик получит возможность вернуться в нашу страну в 2035 году, однако его адвокат Сергей Бадамшин планирует обжаловать решение.





«Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) комика в РФ признается нежелательным до 27 августа 2035 года» — сообщил Бадамшин.





В августе 2021 года МВД России приняло решение, что пребывание Мирзализаде в нашей стране нежелательно, причем пожизненно. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимыми высказывания комика, которые дестабилизируют межнациональные отношения.





Мирзализаде также получил 10 суток ареста за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» по статье 20.3.1 КоАП РФ.





Причиной для возбуждения дела стала шутка комика о русских и фекалиях. Сам Мирзализаде пояснил в ходе одного из своих выступлений, что фраза вырвана из контекста, в котором высмеивается ксенофобия. Позднее он извинился перед людьми, которых шутка могла обидеть, однако вину в разжигании межнациональной вражды не признал.