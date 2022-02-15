Навка спаслась от «омикрона», когда им болел Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что пропустил открытие Олимпиады в Пекине, потому что заболел новым штаммом коронавируса «омикрон». Жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, рассказала Daily Storm, что не заразилась ковидом в то время, когда им болел ее супруг.
«Нет, не болела, все в порядке», — сообщила Татьяна Навка.
15 февраля Baza написала, что Дмитрий Песков из-за легкой формы «омикрона» был вынужден пропустить открытие Олимпийских игр 4 февраля. Пресс-секретарь президента подтвердил, что из-за болезни восемь дней работал дистанционно.
25 июня 2021 года Навка рассказала Daily Storm, что планирует сделать прививку от коронавируса, когда у нее пропадут антитела. В тот же день о планах вакцинироваться сообщил Дмитрий Песков.
Навка и Песков переболели коронавирусом весной 2020 года. Обоих госпитализировали, болезнь не затронула остальных членов семьи.