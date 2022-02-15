Министерство госбезопасности ЛНР предотвратило теракт в Луганске

Сотрудники Министерства госбезопасности самопровозглашенной ЛНР предотвратили теракт в центре Луганска, который планировался на месте митинга воинов-интернационалистов. Об этом сообщило информационное агентство республики.





«15 февраля текущего года в 06:30 в дежурную часть МГБ ЛНР поступило сообщение от жителя города Луганска об обнаружении в сквере Дружбы Народов в мусорной урне предмета, имеющего внешнее сходство с самодельным взрывным устройством», — говорится в сообщении.





По словам представителей пресс-службы, в ходе обследования местности сотрудники МГБ обнаружили в мусорном баке возле памятника воинам-интернационалистам самодельное взрывное устройство. Оно состояло из мобильного телефона, электродетонатора, поражающих элементов и двух тротиловых шашек.





В Министерстве государственной безопасности ЛНР предположили, что активировать взрывное устройство планировали во время митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие планировали провести 15 февраля.





В ведомстве отметили, что способ закладки и состав самодельного взрывного устройства говорят о «возможной причастности диверсионно-разведывательных групп Главного управления разведки Министерства обороны Украины и украинских спецслужб», главной целью которых называют «дестабилизацию общественно-политической обстановки в ЛНР».





Ранее стало известно, что в результате снайперского огня со стороны ВС Украины погиб сотрудник Народной милиции ЛНР. Представители республики отметили, что огонь велся в направлении поселка Голубовское.