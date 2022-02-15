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Путин назвал «геноцидом» происходящее в Донбассе
Российский лидер отметил, что рассматривать обращение о признании ЛНР и ДНР нужно исходя из интересов жителей Донбасса Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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Путин назвал «геноцидом» происходящее в Донбассе

Российский лидер отметил, что рассматривать обращение о признании ЛНР и ДНР нужно исходя из интересов жителей Донбасса

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

﻿Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сказал, что происходящее сейчас в Донбассе считает геноцидом.


«Позволю себе только добавить, что-то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», — отметил Путин.


В декабря прошлого года российский лидер уже делал схожее заявление. Тогда Путин подчеркнул, что русофобия — это первый шаг к геноциду, а то, что происходит в Донбассе, не может не напоминать геноцид.


Президент России также заявил, что сейчас наша страна должна сделать все для решения проблем Донбасса. Прежде всего следует ориентироваться на частично реализованные возможности по исполнению Минских соглашений и интересов жителей Донбасса.


«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал Владимир Путин.


Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года, когда ДНР и ЛНР отказались признавать итоги государственного переворота в стране. Правительство Украины назвало виновником произошедшего Москву.


Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что попытка Киева разрешить кризис на востоке Украины силой может закончиться катастрофой.

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#президент #геноцид #украина #днр #владимир путин
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